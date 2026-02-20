Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд поставил точку в громком деле о краже денег с банковского счёта. Фигурантами проходили три гражданина Египта, которых признали виновными в хищении средств у жительницы Екатеринбурга.Преступление гостями из Египта было совершено ещё в июле 2025 года. Ночью на улице Вайнера иностранцы встретили ранее незнакомую девушку, которая попросила подвезти её до дома. В салоне автомобиля находившаяся в состоянии алкогольного опьянения пассажирка быстро уснула. Перед этим она попросила водителя поставить её телефон на зарядку, забыв, что в чехле лежит банковская карта, а сам гаджет не защищен паролем.Злоумышленники воспользовались ситуацией: пока владелица средств спала, они сменили пин-код карты через разблокированный телефон. После этого компания направилась к банкомату, расположенному в магазине «Лента» на проспекте Космонавтов. Там они сняли со счёта потерпевшей 41 900 рублей, которые впоследствии разделили между собой. Проснувшись на следующий день, девушка обнаружила, что на карте осталось всего 300 рублей, и обратилась в полицию.На первоначальном этапе следствия иностранцы пытались уйти от ответственности, утверждая, что хозяйка денег сама попросила их снять наличные. Однако в суде они полностью признали свою вину, пояснив, что ранее давали ложные показания.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга квалифицировал действия каждого по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Всем троим было назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд первой инстанции взыскал с осужденных процессуальные издержки, связанные с оплатой работы адвокатов.Защитники двоих фигурантов и прокурор попытались оспорить вердикт, подав апелляционные жалобы и представление. Однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для изменения приговора. Теперь иностранным гражданам предстоит отбывать наказание в российской исправительной колонии. Мероприятие для возрастной категории 18+