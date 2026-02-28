Возрастное ограничение 18+
«Уральские авиалинии» отменили все рейсы из и в аэропорт Дубая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы из и в аэропорт Дубая Аль-Мактум на 1 и 2 марта. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, решение связано с продлением ограничений на выпуск и приём воздушных судов в аэропортах ОАЭ.
По данным компании, 407 пассажирам рейсов U6-7420, U6-798 и U6-738, которые не смогли вылететь из Дубая 28 февраля, предоставили гостиницы. В Домодедово в отелях разместили 14 человек, в Сочи 11, в Екатеринбурге 11. Остальным пассажирам расселение не потребовалось. Также оформлено 150 возвратов билетов и 10 обменов, около 600 обращений обрабатывают специалисты контактного центра.
В компании подчеркнули, что аэропорт Аль-Мактум и дорога к нему закрыты, пассажирам рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении до снятия ограничений.
Вчера США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля и ряду государств Ближнего Востока, среди которых оказались и ОАЭ. Дубай и Шарджа подвергаются атакам беспилотников и ракет. В Дубае зафиксированы попадания по нескольким высотным зданиям. В Шардже после удара беспилотного аппарата вспыхнул пожар в одном из торговых центров. Мероприятие для возрастной категории 18+
