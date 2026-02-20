Возрастное ограничение 18+
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Екатерине Улановой
Фото: прокуратура Свердловской области
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей блогеру и основательнице интернет-магазина «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в обмане покупателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По решению суда мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 1 апреля 2026 года.
Улановой вменяют серию преступлений по ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»: 522 эпизода по части 4 статьи (организованной группой либо в особо крупном размере – более 1 миллиона рублей), 6 эпизодов по части 2 статьи (в значительном ущербе – от 5 до 250 тысяч рублей) и 4 эпизода по части 1 статьи (базовый состав). Общая сумма ущерба, по материалам дела, превышает 200 млн рублей.
Ранее мерой пресечения для обвиняемой был домашний арест, однако суд изменил его на заключение под стражу. Основанием стало нарушение условий домашнего ареста, в том числе активность в телеграм-канале. Тогда суд постановил отправить Уланову в СИЗО до 1 декабря 2025 года.
В ноябре срок ареста продлили до 1 марта 2026 года. Защита обжаловала это постановление, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией. Свердловский областной суд не нашёл оснований для освобождения обвиняемой, при этом изменил формулировку постановления суда первой инстанции «в части исчисления общего срока заключения под стражу». Мероприятие для возрастной категории 18+
По решению суда мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 1 апреля 2026 года.
Улановой вменяют серию преступлений по ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»: 522 эпизода по части 4 статьи (организованной группой либо в особо крупном размере – более 1 миллиона рублей), 6 эпизодов по части 2 статьи (в значительном ущербе – от 5 до 250 тысяч рублей) и 4 эпизода по части 1 статьи (базовый состав). Общая сумма ущерба, по материалам дела, превышает 200 млн рублей.
Ранее мерой пресечения для обвиняемой был домашний арест, однако суд изменил его на заключение под стражу. Основанием стало нарушение условий домашнего ареста, в том числе активность в телеграм-канале. Тогда суд постановил отправить Уланову в СИЗО до 1 декабря 2025 года.
В ноябре срок ареста продлили до 1 марта 2026 года. Защита обжаловала это постановление, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией. Свердловский областной суд не нашёл оснований для освобождения обвиняемой, при этом изменил формулировку постановления суда первой инстанции «в части исчисления общего срока заключения под стражу». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Подростки из Екатеринбурга отправлены под домашний арест за нападение с ракетницей и баллончиком
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности
20 февраля 2026
20 февраля 2026