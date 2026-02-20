Возрастное ограничение 18+

Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Екатерине Улановой

15.10 Воскресенье, 1 марта 2026
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей блогеру и основательнице интернет-магазина «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в обмане покупателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По решению суда мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 1 апреля 2026 года.

Улановой вменяют серию преступлений по ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»: 522 эпизода по части 4 статьи (организованной группой либо в особо крупном размере – более 1 миллиона рублей), 6 эпизодов по части 2 статьи (в значительном ущербе – от 5 до 250 тысяч рублей) и 4 эпизода по части 1 статьи (базовый состав). Общая сумма ущерба, по материалам дела, превышает 200 млн рублей.

Ранее мерой пресечения для обвиняемой был домашний арест, однако суд изменил его на заключение под стражу. Основанием стало нарушение условий домашнего ареста, в том числе активность в телеграм-канале. Тогда суд постановил отправить Уланову в СИЗО до 1 декабря 2025 года.

В ноябре срок ареста продлили до 1 марта 2026 года. Защита обжаловала это постановление, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией. Свердловский областной суд не нашёл оснований для освобождения обвиняемой, при этом изменил формулировку постановления суда первой инстанции «в части исчисления общего срока заключения под стражу».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ
20 февраля 2026
Подростки из Екатеринбурга отправлены под домашний арест за нападение с ракетницей и баллончиком
21 февраля 2026
Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
23 февраля 2026
Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности
20 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:25 В Свердловской области мужчина попал в больницу после уборки «розового снега»
17:01 «Уральские авиалинии» отменили все рейсы из и в аэропорт Дубая
16:07 СК заинтересовалось подростком из Екатеринбурга, забравшимся на недостроенную крышу
15:10 Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Екатерине Улановой
14:17 В сети появился фейк о падении ракеты в Свердловской области
13:32 В Екатеринбурге арестовали подростков, напавших на мужчину, который «не соответствовал их идеалам»
12:49 В Свердловской области за сутки при пожарах спасены восемь человек, двое погибли
11:20 В Алапаевске «ГАЗ» после столкновения оказался в сугробе, пострадали три человека
16:18 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
15:41 Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
15:27 В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
15:18 «Уральские авиалинии» меняют маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана
14:34 «Он стал точнее»: в Екатеринбурге запустили сервис для отслеживания транспорта в реальном времени
14:12 В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье
13:32 В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга
13:17 В Екатеринбурге Алексея Мосина арестовали за попытку возложить цветы в память о Немцове
12:46 Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области
11:09 Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
17:25 В Свердловской области мужчина попал в больницу после уборки «розового снега»
17:01 «Уральские авиалинии» отменили все рейсы из и в аэропорт Дубая
16:07 СК заинтересовалось подростком из Екатеринбурга, забравшимся на недостроенную крышу
15:10 Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Екатерине Улановой
14:17 В сети появился фейк о падении ракеты в Свердловской области
13:32 В Екатеринбурге арестовали подростков, напавших на мужчину, который «не соответствовал их идеалам»
12:49 В Свердловской области за сутки при пожарах спасены восемь человек, двое погибли
11:20 В Алапаевске «ГАЗ» после столкновения оказался в сугробе, пострадали три человека
16:18 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
15:41 Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
15:27 В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
15:18 «Уральские авиалинии» меняют маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана
14:34 «Он стал точнее»: в Екатеринбурге запустили сервис для отслеживания транспорта в реальном времени
14:12 В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье
13:32 В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга
13:17 В Екатеринбурге Алексея Мосина арестовали за попытку возложить цветы в память о Немцове
12:46 Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области
11:09 Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK