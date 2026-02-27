Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 16 по 22 февраля зафиксировано более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. В ходе рейдов из дорожного процесса исключили 171 нетрезвого водителя и около 300 человек без прав или лишённых права управления автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.За этот период зарегистрировано 1272 ДТП, в которых погибли два человека, а 23 получили травмы, включая троих детей. Больше всего аварий произошло в Екатеринбурге — 623, а также в Нижнем Тагиле (99), Первоуральске (55) и Серове (43). Основные причины происшествий — несоответствие скорости погодным условиям, выезд на встречную полосу, нарушение очерёдности проезда и непредоставление преимущества пешеходам.В числе инцидентов: 19 февраля в Каменске-Уральском столкновение двух автомобилей при выезде на встречную полосу, в результате пострадал один человек. 21 февраля в Сысертском районе водитель «Киа» не учёл погодные условия и спровоцировал тройное ДТП, один из участников был госпитализирован.В рамках рейда «Безопасная дорога» сотрудники ГИБДД отстранили около 500 водителей от управления транспортом, почти 350 автомобилей помещены на спецстоянки. Мероприятие для возрастной категории 18+