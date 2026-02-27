Возрастное ограничение 18+
Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
Иллюстрация: Вечерние ведомости
С 16 по 22 февраля зафиксировано более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. В ходе рейдов из дорожного процесса исключили 171 нетрезвого водителя и около 300 человек без прав или лишённых права управления автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
За этот период зарегистрировано 1272 ДТП, в которых погибли два человека, а 23 получили травмы, включая троих детей. Больше всего аварий произошло в Екатеринбурге — 623, а также в Нижнем Тагиле (99), Первоуральске (55) и Серове (43). Основные причины происшествий — несоответствие скорости погодным условиям, выезд на встречную полосу, нарушение очерёдности проезда и непредоставление преимущества пешеходам.
В числе инцидентов: 19 февраля в Каменске-Уральском столкновение двух автомобилей при выезде на встречную полосу, в результате пострадал один человек. 21 февраля в Сысертском районе водитель «Киа» не учёл погодные условия и спровоцировал тройное ДТП, один из участников был госпитализирован.
В рамках рейда «Безопасная дорога» сотрудники ГИБДД отстранили около 500 водителей от управления транспортом, почти 350 автомобилей помещены на спецстоянки. Мероприятие для возрастной категории 18+
