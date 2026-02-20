Возрастное ограничение 18+
Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
Фото из соцсетей
В Сухой Лог привезли щенка, которого командировочные случайно нашли в придорожном сугробе. Теперь ему подыскивают постоянное или хотя бы временное пристанище.
По пути в командировку неравнодушные люди чудом разглядели в снегу живое замерзающее существо. Щенок лежал в сугробе в районе станции Бараба. Малыша забрали в машину, спасая от верной гибели.
Сейчас щенок находится в Сухом Логе на съёмной квартире, где поселились командировочные. Но спасители животного смогут заботиться о нём только до первых весенних дней — в начале марта они возвращаются к себе домой и до отъезда отчаянно ищут для пристроя найдёныша какой-либо вариант пристроя.
По их словам, у малыша — довольно крупного — удивительно кроткий характер. Он ни разу не оскалился на людей и даже не тявкнул. Аппетит у пёсика отменный, но при этом он стесняется кушать в присутствии своих благодетелей и к еде осмеливается прикоснуться только когда никто не смотрит.
Предложений от людей, готовых приютить щенка, ждут по мессенджерам. Для связи оставлены два номера: 8-952-524-04-39 и 8-909-746-80-08. Мероприятие для возрастной категории 18+
По пути в командировку неравнодушные люди чудом разглядели в снегу живое замерзающее существо. Щенок лежал в сугробе в районе станции Бараба. Малыша забрали в машину, спасая от верной гибели.
Сейчас щенок находится в Сухом Логе на съёмной квартире, где поселились командировочные. Но спасители животного смогут заботиться о нём только до первых весенних дней — в начале марта они возвращаются к себе домой и до отъезда отчаянно ищут для пристроя найдёныша какой-либо вариант пристроя.
По их словам, у малыша — довольно крупного — удивительно кроткий характер. Он ни разу не оскалился на людей и даже не тявкнул. Аппетит у пёсика отменный, но при этом он стесняется кушать в присутствии своих благодетелей и к еде осмеливается прикоснуться только когда никто не смотрит.
Предложений от людей, готовых приютить щенка, ждут по мессенджерам. Для связи оставлены два номера: 8-952-524-04-39 и 8-909-746-80-08. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу
19 февраля 2026
19 февраля 2026