Снег и метели ожидаются в Свердловской области в первые дни марта

В начале марта Свердловскую область накроют снегопады и местами сильные метели, об этом сообщает Уралгидрометцентр.облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег, возможна изморозь. Ветер будет восточный со скоростью 2-7 м/с. Ночью температура опустится до -15,-20°, при прояснении местами -25,-30°, на крайнем юго-западе до -10°, днем -9,-14°, в горах -16,-21°, на крайнем юго-западе до -4°. В Екатеринбурге ожидается небольшой снег, ночью -16°, днем -10°.синоптики прогнозируют сохранение облачности с прояснениями, снег местами умеренный, на юге области днем возможен сильный снег. На дорогах прогнозируются снежные заносы. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью температура составит -12,-17°, при прояснении -22,-27°, на крайнем севере -30,-35°, днем -10,-15°, в горах -17,-22°, на крайнем юго-западе до -5°. В Екатеринбурге ночью небольшой снег -16°, днем умеренный снег, -11°.сохранится облачность с прояснениями, возможен снег, местами сильный, метели и снежные заносы на дорогах. Восточный ветер днем будет 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, на крайнем севере -28,-33°, днем -10,-15°, в горах до -20°, на крайнем юго-западе до -5°. В Екатеринбурге ожидается снег, ночью -14°, днем -11°.