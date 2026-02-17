Возрастное ограничение 18+
У одинокой макаки Панча с плюшевой «мамой» появились друзья
И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: It's My City
«Миру мур, котики! Вот с мира я и начну, с его пернатого символа. Похоже, голуби столкнулись с беспрецедентным давлением. Недавно я увидела на маркетплейсе кормушку для птиц с надписью “антиголубь” (с маленьким окошком), что возмутило меня до глубины моей пушистой души. А на днях мировые СМИ облетела новость о том, что городские власти польского Кракова намерены контролировать численность голубей с помощью… контрацептивов. Их будут добавлять в кукурузу и раскладывать в специальных кормушках в местах массового скопления птиц. Как уточнили на сайте муниципалитета, цель этого эксперимента — “сохранить баланс в городской среде”, а также “улучшить состояние птиц и уменьшить проблемы, связанные с перенаселением” (речь о распространении болезней и нехватке пищи). Чиновники утверждают, что это всё будет безопасно “для людей и других животных”. Но мне интересно, кто будет контролировать дресс-код у входа кормушки и не попадут ли в итоге под угрозу исчезновения, например, те же воробьи? А я напомню, что в некоторых регионах численность воробьев стремительно сокращается. Так, в России, чтобы следить за популяцией, каждый год зимой и весной проводят всероссийскую перепись воробьев. Очередная как раз состоялась в середине февраля. Всего в зимней кампании приняли участие 87 регионов (и более 22 тысяч человек), учётчики насчитали 322 343 воробья. «В последнее время во многих странах мира, в частности – в европейских, отмечается снижение численности воробьёв. Реальная причина или причины специалистам до сих пор не ясны», — пишут организаторы переписи.
В общем, товарищи голуби, если вы не хотите, чтобы вас пришлось пересчитывать по подворотням, решайте вопрос с перенаселением как-то цивилизованно, в самом деле. И чтобы больше не плодить идеи о птичьей дискриминации и не допускать демографического вмешательства в ваши гнезда. У меня всё.
А нет, не всё. Крохотного голубёнка спасают уральские волонтёры. Как пишут в центре спасения животных "Особый питомец”, малыш стал “первым птицеребёнком этого года”. Обнаружили детёныша, как и положено, в детском саду. “Приехал из Сухого Лога. Выпал из вентиляции в детском саду. Но для посещения группы оказался слишком мал, вот, депортирован к нам”, — рассказали в центре. Малыш уже обрастает перышками и активно готовится к весне. А вот выпуск на волю полярных сов, по словам волонтёров, пока откладывается. Напомню, выпуск хотят сделать показательным, чтобы все желающие могли посмотреть, как эти красивые птицы возвращаются в природу. “Из-за недавно прошедшего дождя очень уплотнился снег. Не просто уплотнился, а покрыт ледяной коркой. Основа питания сов — мышевидные грызуны. Добыть из-под ледяной корки еду нашим совушкам будет довольно сложно. Поэтому решено отложить выпуск до более благоприятных погодных условий”, — написали в центре, добавив, что торопятся с выпуском, так как у полярных сов уже начинается миграция к местам гнездования — на север.
Погода на Урале в этом феврале местами удивляет. Так, в селе Рудянском недалеко от Сухого Лога кот-синоптик решил поближе рассмотреть падающие с неба разнообразные осадки. Как заслуженный метеоролог, он наблюдал за февральским дождем, который сменялся обильным снегопадом, трое суток сидя на высоком столбе. Он уже начал походить на мокрого снеговика, когда его заметила сердобольная женщина и вызвала спасателей. Чтобы снять кота со столба наблюдения, волонтёрам “ЗооСпаса” из Екатеринбурга пришлось проехать около 120 км! Причем, в ночь с воскресенья на понедельник, в метель, под ледяным дождем. “Заявительница тоже не ложилась спать и глубокой ночью вышла встретить нас на заметённую улицу <...> Вся работа уложилась минут в десять. Кот, поверх которого образовался небольшой сугроб, с радостью пошёл на ручки”, — пишут волонтеры. Добрая женщина забрала кота к себе, а уже к вечеру понедельника нашёлся и хозяин. “Кот вернулся домой благодаря нашей заявительнице, которая одна инициировала столь масштабную операцию и не выпустила кота обратно на улицу”, — добавили на странице ”ЗооСпаса”.
Котикам, конечно, не место в лесу. Но некоторые порой ведут себя там, как хозяева. На днях в Забайкалье кот, живущий на территории заказника, выгнал из будки местного пса. “Таёжная жизнь не любит слабаков. Серьезный парень кот Василий, особо не церемонясь, выгнал Шарика из будки, оккупировав его жилище”, — пишут инспекторы заказника "Урюмканский”. Шарик, по их словам, пожаловался “в районную прокуратуру на произвол котов”. Но, по последним данным, нарушений в действиях кота Василия не выявлено. "Кот является древним, священным, неприкосновенным животным, поэтому любые его действия в отношении собаки Шарика являются оправданными и законными”, — такой ответ на жалобу Шарика приводят инспекторы. Решение по делу “о самовольном захвате собачьей будки” окончательное и обжалованию не подлежит, добавили в ведомстве. Шутки-шутками, но кто защитит права Шарика? Надеюсь, ему обеспечили достойную жилплощадь. Зима всё же!
А вот в Калуге собаку, которая потерялась и бегала одна на сильном морозе, спасли сотрудники полиции. Старший сержант и стажёр во время патрулирования увидели на дороге испуганного шпица. “Собака металась по проезжей части и чуть не угодила под колеса встречной машины. Так как на улице был сильный мороз и хозяина поблизости не оказалось, коллеги приняли решение забрать животное в служебный автомобиль”, — рассказали в МяуВД. Шпица передали на временную передержку в приют, в соцсетях разместили объявление о находке. И хозяйка связалась с волонтёрами в тот же день! Выяснилось, что любопытный пес по имени Барни увидел приоткрытую калитку и сбежал со двора. Когда пропажу заметили, он уже вовсю наслаждался свободой далеко от дома. Правда, скоро понял, что дома всё-таки лучше.
Курьёз с участием домашней собаки обсуждали на днях в итальянских СМИ. Власти сицилианской Катании опубликовали в соцсетях видео, на котором пёс в тёмное время суток несёт в зубах мешок с мусором, “озирается” и оставляет его на обочине. Таких видео два. Чиновники предположили, что хозяин обучил собаку выносить мусор на улицу, чтобы не платить за вывоз отходов. Сам он выбрасывать мусор на обочину побоялся из-за камер видеонаблюдения. Ничего не подозревающий пёс таким образом стал соучастником преступления. По данным CNN, личность мужчины уже установили, он получил штраф, какой — не уточняется (я считаю, что использование четвероногого друга в такой ситуации должно считаться отягощающим обстоятельством). «Изобретательность никогда не может служить оправданием для невоспитанности», — добавили местные власти.
И напоследок — приготовьте платочки для слёз умиления. История, которая растрогала миллионы людей по всему миру — о маленькой обезьянке по имени Панч и его плюшевой “маме”. Малыш-макака появился на свет прошлым летом в зоопарке Итикавы в Японии. Но, увы, мама его оставила. Вероятно, из-за непростых родов и сильной жары, предполагают специалисты. Иногда мамы-обезьяны отказываются от ослабленных малышей. В итоге заботу о Панче взяли на себя сотрудники зоопарка, но они не могли научить его общению с сородичами. Ему пришлось самому пытаться социализироваться. И первые попытки оказались болезненными. В сети распространились видео, как сироту прогоняют и даже бьют другие обезьяны, как грустный Панч играет в одиночестве или, грустный, “висит” на ноге у сотрудника. Вскоре малышу подарили игрушечную обезьяну — большого орангутана. И Панч стал относиться к игрушке, как к маме: он трогательно таскает ее за собой (хотя игрушка больше Панча) и обнимает при малейшей опасности. Специалисты говорят, что у обезьян врождённая тактильная потребность — потрогать мягкую маму, убедиться, что она рядом и не даст в обиду. Чтобы Панч не тревожился, ему предлагали свёрнутые полотенца, а также разные мягкие игрушки, но ему приглянулся именно орангутан. Теперь они неразлучны. После многочисленных публикаций о малыше узнал весь мир. Сегодня Панч — звезда зоопарка, к нему выстраиваются очереди. Так, по данным The New York Times, в минувшие выходные зоопарк Итикавы посетили около 8000 человек, что “более чем вдвое превышает число посетителей за те же субботу и воскресенье прошлого года”. И самая радостная новость в том, что Панч, похоже, наконец обрёл друзей! Один из сородичей начал его вычёсывать, а это высший знак доверия. Кроме того, другие обезьяны, с которыми он хотел поиграть, наконец, перестали выгонять его из своей компании.
Потому что макаки — они ведь тоже люди. Хоть некоторые и не сразу об этом вспоминают.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новый неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
