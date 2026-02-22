В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Невьянске суд отказал в удовлетворении иска о признании незаконным решения местной администрации, которая не согласовала проведение митинга. Об этом сообщил Невьянский городской суд на своей странице во «ВКонтакте».С административным иском в суд обратился местный житель. Он просил признать незаконным отказ администрации Невьянского муниципального округа в согласовании публичного мероприятия. Речь шла о митинге, который планировалось провести 28 февраля с 11.00 до 13.00 по адресу улица Садовая, 3. Организатор указывал, что цель акции — выражение протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ и против бездействия прокуратуры Невьянска по обращениям граждан. Предполагалось участие до 150 человек.Согласно материалам дела, уведомление о проведении митинга было направлено в администрацию 17 февраля. Уже 19 февраля власти рассмотрели его и отказали в согласовании.При рассмотрении спора суд учёл, что на территории Свердловской области действует режим базовой готовности, введённый в соответствии с указом президента России от 19.10.2022 № 757 и решением оперативного штаба от 25.10.2022. В рамках этих мер в регионе установлены ограничения на проведение публичных мероприятий, поэтому Невьянский городской суд отказал в удовлетворении административного иска. Мероприятие для возрастной категории 18+