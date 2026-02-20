Возрастное ограничение 18+
В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В понедельник, 2 марта, в день рождения Михаила Сергеевича Горбачёва, в Екатеринбурге состоится тематическая экскурсия по фотовыставке «Два президента». Мероприятие пройдёт в Атриуме Ельцин-центра.
Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам отечественной истории конца XX века — первому президенту СССР и первому президенту России. Хотя Михаил Горбачёв и Борис Ельцин часто расходились во взглядах на будущее страны и считались оппонентами, выставка предлагает взглянуть на них под необычным углом. Организаторы проекта акцентируют внимание на том, что между двумя лидерами было поразительно много общего. Оба они стремились вывести государство из десятилетий застоя и вернуть обществу свободу слова. Их объединяло искреннее желание открыть стране путь к обновлению и демократическим преобразованиям.
Проект «Два президента» задуман как дань памяти двум лидерам, которые кардинально изменили ход истории. Уникальность выставки заключается в том, что она показывает не только политиков на трибунах, но и живых людей. В экспозиции представлены кадры, многие из которых редко покидают музейные фонды или семейные альбомы. В сопровождении специалиста Музея Бориса Ельцина эти фотографии превращаются в яркие свидетельства сложного времени. Это была эпоха выбора, драматических перемен и, по сути, момент рождения новой России.
Выставка и экскурсия рассчитаны на аудиторию старше 12 лет. Начало мероприятия запланировано на 19.00. Вход для всех посетителей свободный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
