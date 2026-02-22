Возрастное ограничение 18+
СК заинтересовалось подростком из Екатеринбурга, забравшимся на недостроенную крышу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге следователи СУ СК России по Свердловской области выясняют обстоятельства инцидента с участием подростка, который забрался на крышу недостроенного здания в Орджоникидзевском районе.
В СМИ сообщают, что молодой человек ранее уже совершал подобные подъёмы на другие строящиеся объекты.
В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, в том числе и то, каким образом стало возможным неправомерное проникновение постороннего человека на объект строительства,
— пишет СК
