СК заинтересовалось подростком из Екатеринбурга, забравшимся на недостроенную крышу





— пишет СК В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, в том числе и то, каким образом стало возможным неправомерное проникновение постороннего человека на объект строительства,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге следователи СУ СК России по Свердловской области выясняют обстоятельства инцидента с участием подростка, который забрался на крышу недостроенного здания в Орджоникидзевском районе.В СМИ сообщают, что молодой человек ранее уже совершал подобные подъёмы на другие строящиеся объекты.Мероприятие для возрастной категории 18+