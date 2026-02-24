«Уральские авиалинии» меняют маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана «Уральские авиалинии» изменяют маршруты полетов в ОАЭ, обходя территорию страны, сообщается в пресс-службе компании.Рейсы U6-797 Москва — Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург — Аль-Мактум совершили технические посадки в аэропортах Минеральные Воды и Ашхабад для дозаправки и получения разрешений на продолжение полета по обходным маршрутам.Вылет рейса U6-7419/7420 Сочи — Аль-Мактум — Сочи перенесен на 18.30 по местному времени из-за необходимости согласования обходного маршрута. Также изменено время вылета рейсов из Аль-Мактум в Москву и Екатеринбург.Сегодня Израиль и США атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — защита американского народа и устранение угрозы со стороны иранского правительства.