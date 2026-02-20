Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге Алексея Мосина арестовали за попытку возложить цветы в память о Немцове
Фото: Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил историку Алексею Мосину 9 суток административного ареста за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Такое решение приняла судья Татьяна Чащина. Об этом сообщил корреспондент Вечерних ведомостей.
Суд согласился с версией полиции, по мнению которой, если люди хотят помянуть умершего человека, то делают это либо дома, либо в церкви, а не выходят на улицу и публично не возлагают цветы. Так майор Отар Амоев доказал публичность акции. Кроме того, Амоев заявил, что Мосин договорился с Борисовым прийти на площадь Труда – так полиция объяснила, почему историку вменили именно организацию мероприятия, а не участие в нём (более лёгкую статью, не предполагающую арест).
Алексей Мосин отрицает, что они с Михаилом Борисовым о чём-либо договаривались. По его словам, он просто сам пришёл к памятнику и собирался возложить цвет, как делал это каждое 27 февраля. Потом к нему и Борисову, с которым он случайно встретился у памятника, подошли полицейские и попросили добровольно убрать цветы. И после этого всё-таки задержали.
