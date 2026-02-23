В Свердловской области мужчина попал в больницу после уборки «розового снега»





В Свердловской области мужчина оказался в стационаре после уборки «розового снега» во дворе. Об этом рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь партии «Новые люди» в регионе Владимир Селезнев.Речь идёт о снеге, окрашенном в розовый цвет неизвестным веществом. В разных регионах России подобные случаи связывают с разбрасыванием догхантерами отравленных приманок для животных, когда токсичные препараты смешивают с красителем или кормом. Официального подтверждения, что в данном случае использовался именно яд, пока нет.По словам Селезнева, 26 февраля к представителям партии обратилась девушка и рассказала, что супруг её знакомой почувствовал себя плохо после контакта с веществом на снегу. Чем именно могло произойти отравление, пока не установлено.Сейчас мужчина находится в стационаре под капельницами. Врачи отмечают, что лечение будет длительным, однако внутреннего кровотечения нет. По имеющимся данным, угрозы жизни на данный момент также нет, но восстановление затягивается из-за последствий интоксикации.Как уточнил Селезнев, определить, каким именно препаратом мог отравиться пострадавший, станет возможно после выписки, когда медики выдадут соответствующие документы. Супруга мужчины пыталась подать заявление в полицию, однако, по её словам, в приёме обращения отказали, сославшись на необходимость личного присутствия самого пострадавшего.Мероприятие для возрастной категории 18+