В Свердловской области за сутки при пожарах спасены восемь человек, двое погибли
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 12 пожаров, восемь из них произошли в жилом секторе. В результате возгораний погибли два человека, ещё восемь были спасены. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Один из пожаров произошёл в посёлке городского типа Мартюш на улице Победы. Там загорелась квартира на четвёртом этаже четырёхэтажного дома. Площадь возгорания составила 15 кв.м. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из задымлённых помещений восемь человек, ещё десять жителей эвакуировали по лестничным маршам. С огнём справились за 21 минуту, на месте работали 15 специалистов и пять единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.
Трагический инцидент произошёл в деревне Зауфа на улице Луговая, где на площади 100 кв.м горели частный жилой дом и надворные постройки. Во время тушения пожарные обнаружили двоих мужчин без признаков жизни. Возгорание ликвидировали десять сотрудников и три единицы техники.
По данным МЧС России по Свердловской области, 17% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. В 8% случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки, ещё в 8% возгорания связаны с неисправностью узлов и механизмов транспортных средств. Столько же пожаров произошли из-за самовоспламенения аккумулятора. Мероприятие для возрастной категории 18+
