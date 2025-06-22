Возрастное ограничение 18+
Жительница УрФО спасла котёнка и выиграла больше 20 миллионов рублей
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Я знаю, вам некогда, поэтому постаралась мяуксимально коротко и без лишних сов написать для вас о добрых событиях уходящей недели. Да простят меня совы.
Начну с удивительного. На днях жительница соседней Тюменской области в прямом смысле поймала удачу за хвост. Точнее, за крохотный рыжий хвостик. Женщина нашла на улице выброшенных котят, одного из них ей удалось поймать. Рыжика она принесла домой и решила оставить у себя. И в этот же день она выиграла в онлайн-лотерее 21 880 354 рубля! Купив два билетика по 500 рублей. Как рассказали организаторы лотереи, женщина уверена, что именно спасённый на улице рыжий котёнок принес ей такую крупную удачу. Победительница обещает направить часть выигрыша в том числе на благотворительность. А малявыша она назвала соответственно — Фарт. Что-то мне подсказывает, что местные жители бросились на поиски его собратьев, наверняка не менее чудодейственных пушистиков.
Впрочем, хорошо известно, что все котики умеют творить чудеса и вытворяют их регулярно. Ещё один рыжий (совпадение?) котенок оказался на дереве прямо у входа на станцию метро Геологическая в Екотеринбурге. Вы представляете, какое там движение? Трамваи, машины, потоки людей, мама дорогая… У меня двуногая коллега боится там дорогу переходить, а здесь — незаметный клубочек. Но его, к великому счастью, услышала добрая женщина. Она заметила жалобно пищящего кроху и дозвонилась до волонтеров Зооспаса, которые, преодолевая пятничные пробки, ринулись спасать котенка. Малыш сидел на высоте в пять метров и в любой момент мог броситься наутёк. К счастью, спасатель приехал вовремя, забрался на дерево и снял рыжика, который, как оказалось, не торопился никуда убегать. Женщина, вызвавшая спасателей, тем временем купила в ближайшем магазине рюкзачок в качестве переноски для спасеныша. Котенка передали в центр реабилитации животных, рассказали в Зооспасе. Я очень хочу, чтобы чудодейственная сила рыжика принесла удачу настоящим волшебникам Зооспаса и всем неравнодушным людям, которые не оставляют попавших в беду.
Кс-кстати, важное сообщение. В последнее время участились случаи выгула кошек и котов на поводках, отмечают в Зооспасе. Есть разные мнения на этот счёт (знаю кота, который с младых когтей любит выгуливаться со шлейкой и поводком), но на всякий случай спасатели предупреждают об опасности: с непривычки, от стресса или испуга кот может убежать и в считанные секунды оказаться на дереве. Там, на ветках, ошейник или поводок могут зацепиться и запутаться. Сами понимаете, чем это всё грозит. Такой случай произошел на днях в Екотеринбурге на улице Викулова. Кошка в ошейнике с поводком удрала от человека и оказалась на яблоне. На высоте третьего этажа поводок запутался в ветках. Волонтеру Зооспаса пришлось провернуть целую операцию, чтобы забраться на тонкое дерево. «Кошка несколько раз пыталась сбежать, срывалась с ветки и повисала за ошейник! К счастью, свободный конец поводка был короткий, так что кошке удавалось дотянуться до дерева и выкарабкаться обратно на ветку», — пишет спасатель. Все прошло благополучно только благодаря его самоотверженности и решительности. Но на всякий случай подчеркну: большинство кошек будут категорически против поводка. Уж поверьте мне. Кс-кстати, а ещё спасатель поблагодарил человека, который первым увидел кошку и вызвал помощь. Дело в том, что во время спасательной операции начался сильный ливень. Заявитель принес спасателю непромокаемую куртку. «Настоял, чтобы надел, (а то простыну в мокрой футболке!). И вынес в кружечке горячий чай, очень ароматный, кстати. Мы настолько привыкли к грубости в окружающей жизни, что доброта незнакомого человека очень трогает. Внезапно понимаешь, какой могла бы быть жизнь, если б все были друг с другом такими», — пишет спасатель…
Немного политики. Кот Барсик стал кандидатом на выборах губернатора в Пермском крае. По крайней мере, об этом на неделе писал канал Mash. Мы раньше писали о Барсике, которого в СМИ называли первым котом в РФ на официальной зарплате (он работал в строительной компании и проверял квартиры новосёлов). Сейчас Барсику 10 лет, в его предвыборной программе — бесплатный транспорт, чистые улицы, запрет цирков и улучшение приютов, пишет канал. Правда, судя по данным из отрытых мной источников, Барсик уже пытался стать губернатором края в 2020 году. Думаю, его программа по-прежнему актуальна.
А в том же нашем любимом Екотеринбурге близкий к мэрии канал рекламирует котят породы Саванна. «В Екатеринбурге продают котят редкой породы всего за 800 тыс руб. В объявлении указано, что мама у котят кошка породы Саванна f2, а вот папа — чистокровный сервал», — пишут авторы канала, в котором горожане обычно читают новости администрации. Могу предположить, что либо мэрию захватили коты, либо это тонкий пиар-ход, который показывает уровень благосостояния жителей города. Кс-кстати, в том же канале недавно рассказали о соревновании грумеров, «кто лучше всех подстрижет собак». Как сообщается, на этом же мероприятии «заводчики показывают и продают породистых кошек и собак, а некоторых животных можно почесать за ушком», пишут авторы канала. Нет, всё-таки это коты, которые захватили мэрию.
Напоследок — международные новости. В Австралии котёнок выжил после цикла стирки в стиральной машине, пишут СМИ. Это произошло в Квинсленде. Котенок бирманский породы по имени Пабло уснул в машинке среди загруженных вещей. Хозяин его не заметил и запустил стирку… Сообщается, что это был режим стирки в холодной воде на трёх тысячах оборотов. Его отвезли в клинику в тяжелом состоянии, но благодаря врачам он выжил и после недели интенсивной терапии уже идёт на поправку. Врачи называют произошедшее настоящим чудом, но настоятельно просят хозяев лишний раз проверять, где во время стирки находится ваш любознательный любимец.
Берегите друг друга, котики. Мира всем нам и неравнодушных людей вокруг.
Ваша Майя, чау-мяу».
«Миру мур, котики. Я знаю, вам некогда, поэтому постаралась мяуксимально коротко и без лишних сов написать для вас о добрых событиях уходящей недели. Да простят меня совы.
Начну с удивительного. На днях жительница соседней Тюменской области в прямом смысле поймала удачу за хвост. Точнее, за крохотный рыжий хвостик. Женщина нашла на улице выброшенных котят, одного из них ей удалось поймать. Рыжика она принесла домой и решила оставить у себя. И в этот же день она выиграла в онлайн-лотерее 21 880 354 рубля! Купив два билетика по 500 рублей. Как рассказали организаторы лотереи, женщина уверена, что именно спасённый на улице рыжий котёнок принес ей такую крупную удачу. Победительница обещает направить часть выигрыша в том числе на благотворительность. А малявыша она назвала соответственно — Фарт. Что-то мне подсказывает, что местные жители бросились на поиски его собратьев, наверняка не менее чудодейственных пушистиков.
Впрочем, хорошо известно, что все котики умеют творить чудеса и вытворяют их регулярно. Ещё один рыжий (совпадение?) котенок оказался на дереве прямо у входа на станцию метро Геологическая в Екотеринбурге. Вы представляете, какое там движение? Трамваи, машины, потоки людей, мама дорогая… У меня двуногая коллега боится там дорогу переходить, а здесь — незаметный клубочек. Но его, к великому счастью, услышала добрая женщина. Она заметила жалобно пищящего кроху и дозвонилась до волонтеров Зооспаса, которые, преодолевая пятничные пробки, ринулись спасать котенка. Малыш сидел на высоте в пять метров и в любой момент мог броситься наутёк. К счастью, спасатель приехал вовремя, забрался на дерево и снял рыжика, который, как оказалось, не торопился никуда убегать. Женщина, вызвавшая спасателей, тем временем купила в ближайшем магазине рюкзачок в качестве переноски для спасеныша. Котенка передали в центр реабилитации животных, рассказали в Зооспасе. Я очень хочу, чтобы чудодейственная сила рыжика принесла удачу настоящим волшебникам Зооспаса и всем неравнодушным людям, которые не оставляют попавших в беду.
Кс-кстати, важное сообщение. В последнее время участились случаи выгула кошек и котов на поводках, отмечают в Зооспасе. Есть разные мнения на этот счёт (знаю кота, который с младых когтей любит выгуливаться со шлейкой и поводком), но на всякий случай спасатели предупреждают об опасности: с непривычки, от стресса или испуга кот может убежать и в считанные секунды оказаться на дереве. Там, на ветках, ошейник или поводок могут зацепиться и запутаться. Сами понимаете, чем это всё грозит. Такой случай произошел на днях в Екотеринбурге на улице Викулова. Кошка в ошейнике с поводком удрала от человека и оказалась на яблоне. На высоте третьего этажа поводок запутался в ветках. Волонтеру Зооспаса пришлось провернуть целую операцию, чтобы забраться на тонкое дерево. «Кошка несколько раз пыталась сбежать, срывалась с ветки и повисала за ошейник! К счастью, свободный конец поводка был короткий, так что кошке удавалось дотянуться до дерева и выкарабкаться обратно на ветку», — пишет спасатель. Все прошло благополучно только благодаря его самоотверженности и решительности. Но на всякий случай подчеркну: большинство кошек будут категорически против поводка. Уж поверьте мне. Кс-кстати, а ещё спасатель поблагодарил человека, который первым увидел кошку и вызвал помощь. Дело в том, что во время спасательной операции начался сильный ливень. Заявитель принес спасателю непромокаемую куртку. «Настоял, чтобы надел, (а то простыну в мокрой футболке!). И вынес в кружечке горячий чай, очень ароматный, кстати. Мы настолько привыкли к грубости в окружающей жизни, что доброта незнакомого человека очень трогает. Внезапно понимаешь, какой могла бы быть жизнь, если б все были друг с другом такими», — пишет спасатель…
Немного политики. Кот Барсик стал кандидатом на выборах губернатора в Пермском крае. По крайней мере, об этом на неделе писал канал Mash. Мы раньше писали о Барсике, которого в СМИ называли первым котом в РФ на официальной зарплате (он работал в строительной компании и проверял квартиры новосёлов). Сейчас Барсику 10 лет, в его предвыборной программе — бесплатный транспорт, чистые улицы, запрет цирков и улучшение приютов, пишет канал. Правда, судя по данным из отрытых мной источников, Барсик уже пытался стать губернатором края в 2020 году. Думаю, его программа по-прежнему актуальна.
А в том же нашем любимом Екотеринбурге близкий к мэрии канал рекламирует котят породы Саванна. «В Екатеринбурге продают котят редкой породы всего за 800 тыс руб. В объявлении указано, что мама у котят кошка породы Саванна f2, а вот папа — чистокровный сервал», — пишут авторы канала, в котором горожане обычно читают новости администрации. Могу предположить, что либо мэрию захватили коты, либо это тонкий пиар-ход, который показывает уровень благосостояния жителей города. Кс-кстати, в том же канале недавно рассказали о соревновании грумеров, «кто лучше всех подстрижет собак». Как сообщается, на этом же мероприятии «заводчики показывают и продают породистых кошек и собак, а некоторых животных можно почесать за ушком», пишут авторы канала. Нет, всё-таки это коты, которые захватили мэрию.
Напоследок — международные новости. В Австралии котёнок выжил после цикла стирки в стиральной машине, пишут СМИ. Это произошло в Квинсленде. Котенок бирманский породы по имени Пабло уснул в машинке среди загруженных вещей. Хозяин его не заметил и запустил стирку… Сообщается, что это был режим стирки в холодной воде на трёх тысячах оборотов. Его отвезли в клинику в тяжелом состоянии, но благодаря врачам он выжил и после недели интенсивной терапии уже идёт на поправку. Врачи называют произошедшее настоящим чудом, но настоятельно просят хозяев лишний раз проверять, где во время стирки находится ваш любознательный любимец.
Берегите друг друга, котики. Мира всем нам и неравнодушных людей вокруг.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о вынужденной жить на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пожилой женщине
20 июня 2025
20 июня 2025