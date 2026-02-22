Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске «ГАЗ» после столкновения оказался в сугробе, пострадали три человека
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Алапаевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой травмы получили три человека. ДТП произошло в 13.51 на перекрёстке улиц Гоголя и Ленинградской, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительной информации, 70-летний водитель «ГАЗа» ехал по улице Ленинградской по второстепенной дороге. При выезде на нерегулируемый перекрёсток он не уступил дорогу «Тойоте Версо» под управлением 35-летнего водителя, который двигался по главной. Машины столкнулись.
После удара грузовой автомобиль вынесло вправо, он опрокинулся в сугроб и врезался в опору освещения. «Тойота Версо» оказалась частично под грузовиком.
В больницу доставили обоих водителей и 21-летнюю пассажирку легкового автомобиля. В Госавтоинспекции Свердловской области уточнили, что скорость движения «Тойоты» и техническую возможность избежать аварии определят в рамках автотехнической экспертизы.
