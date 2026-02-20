Возрастное ограничение 18+
Собаки из камышловского «концлагеря» продолжают погибать
Фото предоставлено зоозащитниками
По информации волонтёров, умерла собака, которую с трудом удалось вырвать из рук содержателя «зооприюта» в Камышлове, условия которого больше походили на концлагерь смерти для собак. Состояние животного — как и у многих других обитателей камышловского приюта — было слишком тяжёлым, и ветеринары оказались бессильны что-либо сделать для спасения собаки.
О камышловском приюте давно ходила дурная слава. Усилиями зоозащитников к этому мрачному месту было привлечено общественное внимание и внимание СМИ. «Собачий концлагерь», где животные содержались в холоде, впроголодь, без должного ветеринарного обеспечения, наконец-то закрыли. Но на его территории — в бывших коровниках и прочих помещениях, не предназначенных для проживания собак — остаются ещё многие десятки исхудавших, больных существ (называется цифра 89). Владельцы бывшего приюта по каким-то своим соображениям не отдают добровольцам этих бедолаг, прячут их и зоозащитникам приходится прибегать к помощи полиции, чтобы хотя бы покормить животных и изъять самых слабых. Меж тем, разобрать собак по семьям и другим, более соответствующим своему званию зооприютам, — единственная возможность их спасти.
Деятельностью камышловского приюта заинтересовалась прокуратура. В его работе уже официально выявлены нарушения. Их — эти нарушения — сложно не заметить. Достаточно ознакомиться с многочисленными фото и видеосвидетельствами, которые засняли зоозащитники, чтобы увидеть сгнившие клетки, неочищенные от помёта помещения, обрушившиеся в некоторых зданиях крыши. И — самый зловещий объект на территории приюта — печь, в которых сжигались умершие от невыносимых условий животные. Мероприятие для возрастной категории 18+
