Возрастное ограничение 18+
В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В первое воскресенье весны, 1 марта, жителей и гостей Екатеринбурга приглашают прикоснуться к истокам народной культуры. В Доме Маклецкого на улице Тургенева, 15 состоится мастер-класс по уральской народной росписи.
Занятие рассчитано на самую широкую аудиторию — принять в нём участие приглашают как взрослых, так и детей. Начало творческой встречи запланировано на 14.00, а продолжительность составит два часа.
Участникам мастер-класса предстоит погрузиться в мир традиционного уральского искусства, которым в XIX веке украшали крестьянские избы. Ведущей занятия выступит опытный мастер Екатерина Шкель, которая поделится секретами старинного ремесла. Под её руководством гости создадут собственное художественное произведение — каждый напишет на холсте свой неповторимый «Уральский букет». В ходе работы участники освоят базовые приёмы работы с акриловыми красками и узнают много интересного о символике, скрытой в узорах предков. Готовое изделие каждый сможет забрать с собой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Занятие рассчитано на самую широкую аудиторию — принять в нём участие приглашают как взрослых, так и детей. Начало творческой встречи запланировано на 14.00, а продолжительность составит два часа.
Участникам мастер-класса предстоит погрузиться в мир традиционного уральского искусства, которым в XIX веке украшали крестьянские избы. Ведущей занятия выступит опытный мастер Екатерина Шкель, которая поделится секретами старинного ремесла. Под её руководством гости создадут собственное художественное произведение — каждый напишет на холсте свой неповторимый «Уральский букет». В ходе работы участники освоят базовые приёмы работы с акриловыми красками и узнают много интересного о символике, скрытой в узорах предков. Готовое изделие каждый сможет забрать с собой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцев приглашают встретить весну в саду Казанцева
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Необычную экскурсию по лестнице проведут на Уралмаше
26 февраля 2026
26 февраля 2026