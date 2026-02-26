В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первое воскресенье весны, 1 марта, жителей и гостей Екатеринбурга приглашают прикоснуться к истокам народной культуры. В Доме Маклецкого на улице Тургенева, 15 состоится мастер-класс по уральской народной росписи.Занятие рассчитано на самую широкую аудиторию — принять в нём участие приглашают как взрослых, так и детей. Начало творческой встречи запланировано на 14.00, а продолжительность составит два часа.Участникам мастер-класса предстоит погрузиться в мир традиционного уральского искусства, которым в XIX веке украшали крестьянские избы. Ведущей занятия выступит опытный мастер Екатерина Шкель, которая поделится секретами старинного ремесла. Под её руководством гости создадут собственное художественное произведение — каждый напишет на холсте свой неповторимый «Уральский букет». В ходе работы участники освоят базовые приёмы работы с акриловыми красками и узнают много интересного о символике, скрытой в узорах предков. Готовое изделие каждый сможет забрать с собой. Мероприятие для возрастной категории 18+