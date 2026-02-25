Возрастное ограничение 18+
«Он стал точнее»: в Екатеринбурге запустили сервис для отслеживания транспорта в реальном времени
В Екатеринбурге заработал Городской транспортный портал, позволяющий в реальном времени отслеживать движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Система стала точнее за счет прямой передачи геолокации с транспорта на серверы оператора и на сайт, об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Во вкладке «Движение транспорта» на карте отмечены все машины выбранных маршрутов: трамваи красным, троллейбусы синим, автобусы зелёным. Отдельно показываются транспортные средства, оборудованные для маломобильных пассажиров.
Раздел «Поиск остановки» позволяет узнать прогноз прибытия нужного маршрута и актуальное расписание, а также построить маршрут по городу. В разделе «Отзывы» жители могут оставлять предложения и замечания по работе портала.
