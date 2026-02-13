Возрастное ограничение 18+
Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
В Невьянске в публичную плоскость вышел конфликт между бывшими партнёрами по бизнесу — во многом из-за видеообращения к губернатору Свердловской области, которое зачитала представитель ООО «Электрозавод» и ООО «Оборонэнерго» на фоне рабочих в цеху. Однако ситуация в обращении была изложена только в видении одной стороны. Как выяснилось, истоки конфликта, а главное — судебные решения по связанным с ним делам — формируют более сложную и вовсе не такую однозначную картину...
Судебные процессы продолжаются — сегодня уголовное дело против Ивана Кузьминых вновь будет рассматриваться в апелляционной инстанции, заседание назначено на 14.00.
Заброшенное здание в промзоне Невьянского машиностроительного завода
В 2007 году предприниматель Иван Кузьминых приобрёл недостроенное здание в Невьянске, к которому затем подключил сети и отремонтировал его для организации в нём производства. В 2016 году часть своих помещений в производственном здании Кузьминых сдал в аренду компании, производившей электродвигатели, которой руководил бизнесмен Сергей Воробьёв. В 2010-2017 годах Кузьминых продал Воробьёву более 1200 квадратных в здании, тем самым снизив для себя налоговую нагрузку. В 2019-2020 годах по этому адресу (улица Оборонная, 2, ранее здание имело адрес улица Демьяна Бедного, 47 корпус 6) были зарегистрированы ООО «Электрозавод» и ООО «Оборонэнерго», их соучредителями выступили предприниматель Валерий Головков и Дмитрий Воробьёв (сын Сергея Воробьёва). Кузьминых с марта 2017 года был устроен в ООО «Электрозавод» наёмным сотрудником в должности начальника цеха, но после увольнения по соглашению сторон в марте 2023 года у него возник конфликт с учредителями, а позже его даже не стали пускать в принадлежащие ему помещения (в том числе те, которые он никогда не сдавал в аренду). В итоге это вылилось в спор, который зашёл далеко в гражданскую и уголовную плоскость.
Кузьминых, защищаясь в гражданско-правовой плоскости, подал к владельцам «Оборонэнерго» иски о недопуске и неплатежах за аренду его помещений (и все эти иски впоследствии выиграл), но в ответ получил заявление в полицию от директора «Оборонэнерго» – о том, что он якобы на протяжении шести лет незаметно похищал у предприятия имущество. Уголовное дело дошло до обвинительного приговора, однако по всем гражданским искам суды впоследствии установили правоту Кузьминых. Теперь представители проигравших имущественные споры предприятий утверждают, что бизнесмен из-за решётки (Ивану Кузьминых назначили 6 лет общего режима) пытается остановить производство либо принудить их к сделке по продаже бизнеса.
В одном из выигранных Кузьминых дел суд прямо указал, что его бывшие партнёры координированно препятствуют его доступу в принадлежащие ему же помещения
На фоне неудач в судах в январе 2026 года представители предприятия Валерия Головкова записали видеообращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и разослали его в СМИ. Авторы обращения заявили, что полиция бездействует, действия судебных приставов носят «агрессивный характер», а на работников предприятия, по их словам, оказывают давление некие «лица, аффилированные с судебной системой» и желают остановки важного предприятия, провоцируя социальные и экономические проблемы в городе. Заявляется, что на предприятии работает более 60 человек. При этом согласно данным, предоставляемым в Росстат, списочная численность сотрудников «Оборонэнерго» — 36 человек, на «Электрозаводе» и вовсе значится 1 сотрудник.
Кадр из видеообращения со страницы «ELZA Производство Электродвигателей Невьянск» в соцсети «Вконтакте»
После этого обращения супруга Кузьминых решила написать в СМИ и публично изложила «Вечерним ведомостям» позицию семьи (до начала 2026 года длившиеся почти три года процессы ни одна из сторон не комментировала в СМИ, и суды шли без публичной огласки). Елена Кузьминых указала на то, что авторы обращения умалчивают ключевые детали спора, и заявила, что это жизнь её семьи в результате решений судебной системы и полиции «превратилась в ад».
Отметим, что в видеообращении сотрудников «Оборонэнерго» фамилии лиц, якобы аффилированных с судебной системой, не называются, и действительно умалчивается тот факт, что та же самая судебная система, которая якобы действует в интересах Кузьминых, одновременно вынесла обвинительный приговор и назначила ему длительный срок лишения свободы (все дела – как гражданские, так и уголовное – рассматривались в Невьянском городском суде). На каком основании в гражданских спорах суды неоднократно вставали на сторону Кузьминых, в публичной риторике авторов обращения к свердловскому губернатору, также не упоминается – речь начинается с утверждений о инициировании многочисленных судебных исков – без указания на то, что их предметом является защита имущественных прав владельца.
Все суды — одного мнения
Раз за разом суды общей юрисдикции признавали правоту Ивана Кузьминых, которого, по сути, незаконно выгнали из его помещений. Лишь самый первый суд, в июне 2023 года отказал Кузьминых в удовлетворении требований о расторжении договора аренды, однако даже это не было поражением по существу – суд отказал не потому, что признал правоту «Оборонэнерго», а потому что к моменту рассмотрения дела договор аренды уже был прекращён самим Кузьминых в одностороннем порядке.
Уже 11 июля 2023 года тем же судом было удовлетворено требование Кузьминых об устранении препятствий в пользовании помещениями: суд установил, что представители ООО «Оборонэнерго» и лично Головков препятствовали собственнику в доступе к его имуществу.
Фрагмент решения суда
Помимо этого, в рамках отдельного спора компании, связанные с Головковым, пытались через суд оформить за собой право собственности на объект электросетевой инфраструктуры — промышленную подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение площадки. Однако суд отказал в удовлетворении и этих требований, не признав законных оснований для перехода права собственности. Эту подстанцию в своё время строил Кузьминых для того, чтобы обеспечить потребности производства в здании.
Позднее, 26 января 2024 года Невьянский городской суд частично удовлетворил иск Кузьминых к ООО «Оборонэнерго» о взыскании задолженности по арендной плате, обязал вернуть помещения и назначил судебную неустойку в размере 14 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Решение, по словам Елены Кузьминых, не исполнено до сих пор.
А 8 апреля 2024 года тем же судом рассматривался встречный спор между ООО «Электрозавод», ООО «Оборонэнерго» и Кузьминых. В этом процессе суд отказал в требованиях о признании договора аренды незаключённым или недействительным, указав, что стороны фактически исполняли договор и подтвердили его действие. При этом суд отдельно отметил недобросовестность поведения руководства ООО «Электрозавод» и ООО «Оборонэнерго», действовавших под управлением одного лица, и указал на злоупотребление правом. Таким образом, раз за разом гражданские суды фиксировали правовые обстоятельства, не подтверждающие позицию Головкова и связанных с ним юридических лиц.
Фрагмент решения суда по иску
Впоследствии Иван Кузьминых выиграл ещё несколько судов.
По состоянию на февраль 2026 года на основании вступивших в силу судебных актов было возбуждено несколько исполнительных производств. Но они не исполнялись в полном объёме, а со стороны предприятий Воробьёва и Головкова предпринимались попытки использовать и иные правовые механизмы давления на Кузьминых. Так, Валерий Головков (как гендиректор ООО «Оборонэнерго» и ООО «Электрозавод») инициировал процедуру банкротства Ивана Кузьминых. Однако 13 февраля 2026 года арбитражный суд Свердловской области отказал в признании его несостоятельным, установив отсутствие предусмотренных законом оснований для введения процедуры банкротства и признав доводы заявителя недостаточными. В качестве обоснования для банкротства Кузьминых предприятия Головкова указали на то, что в рамках уголовного дела были удовлетворены гражданские иски и взыскании с него ущерба, нанесённого кражей и растратой. Елена Кузьминых в разговоре с выразила мнение, что уголовное дело и документация о пропаже имущества, которую якобы не замечали шесть лет, были инициированы владельцами ООО «Оборонэнерго» и ООО «Электрозавод» с целью именно обращения взыскания на имущество Ивана Кузьминых – здания, помещений и оборудования на улице Оборонной, 2 в Невьянске. По её мнению, это один из способов рейдерского захвата. Однако в январе 2026 года кассационный суд отменил решение в части взыскания с Кузьминых в пользу ООО «Оборонэнерго» и ООО «Электрозавод» 3,62 млн и 2,95 млн рублей соответственно, отправив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поэтому арбитражный суд отверг обоснование якобы имеющегося у Кузьминых долга.
Примечательно, что видеообращение работников предприятия Головкова было опубликовано 12 января 2026 года — за несколько дней до того самого заседания кассационного суда. А за день до заседания суда вышел большой видеосюжет от журналиста из Москвы Ирека Муртазина, в котором была изложена лишь позиция Валерия Головкова и его стороны долгого спора. Вероятно, с расчётом на то, что повлияет на решение судебной коллегии.
По сути уголовное дело остаётся единственным процессом, в котором Кузьминых оказался в положении проигравшего, при этом 10 исков в гражданской плоскости Кузьминых выиграл. По мнению Елены Кузьминых, суд вынес неправосудный приговор, а её мужа сделали виновным определённые лица в своих коммерческих интересах. В суде защита указывала, в частности, на отсутствие оригиналов ряда документов и спорность доказательной базы. К примеру, не было установлено ни время, ни на каком автомобиле, ни какими сотрудниками вывозились вменённые Кузьминых как хищение электродвигатели. Кроме того, в ходе налоговой проверки имущества не было зафиксировано на балансе предприятия. Однако суд для вынесения обвинительного приговора удовлетворили в ряде случаев копии документов при отсутствии оригиналов.
Лист из материалов уголовного дела Ивана Кузьминых. На основании подобных документов за подписью Ивана Кузьминых, предоставленных владельцами ООО «Оборонэнерго», его признали виновным в краже и растрате.
Примечательно, что в гражданских процессах аналогичные доводы (об отсутствии оригиналов документов, на которые ссылались Валерий Головков и его предприятия) суд оценивал в пользу Кузьминых, тогда как в уголовном деле эти же обстоятельства были истолкованы иначе.
Фрагмент решения по гражданскому делу, где суд не принял у представителей предприятий «Оборонэнерго» и «Электрозавод» копии документов
Параллельно с судебными разбирательствами Кузьминых неоднократно обращался в полицию и прокуратуру, заявляя о применении силовых методов давления, нанесении побоев его юристам и о фактах препятствования хозяйственной деятельности. Правоохранительные органы в ряде случаев фиксировали обращения, однако указывали, что спор носит гражданско-правовой характер и отправляли разбираться в суд.
В итоге сложилась ситуация, при которой гражданские суды неоднократно признали правоту Ивана Кузьминых, решения вступили в силу, процедура его банкротства не состоялась, но Кузьминых при этом находится в колонии по уголовному делу, а его бывшие коллеги по предприятию утверждают, что именно они – пострадавшая сторона, и просят помощи у губернатора, заявляя о блокировании работы предприятия.
Когда уже Кузьминых сидел в колонии, его представителям, опираясь на решения суда, всё же удалось при силовой поддержке ФССП попасть в помещения, куда их не пускали на протяжении почти двух лет. И при осмотре, как утверждает Елена Кузьминых, они увидели пустые залы со срезанной инженерной инфраструктурой (Валерий Головков же заявил журналисту Иреку Муртазину, что он был просто вынужден перенести производство в другое помещение из-за судебных исков со стороны Кузьминых).
В феврале 2024 года Валерий Головков (справа) пустил Кузьминых в его помещения, когда тот прибыл с приставами.
«Всё, что мы с мужем долгие годы строили, вкладывали силы, средства, строили фундамент для наших детей, для их будущего – всё разрушено, и мало того, ещё и посадили моего мужа, отца четырёх сыновей, за то, чего он не совершал... Нашей собственностью незаконно пользовались, использовали в коммерческой деятельности, извлекали прибыль более двух лет, а когда им она стала не нужна, было сделано всё, чтобы уничтожить возможность её использования»,
— сказал Елена Кузьминых Вечерним ведомостям.
Как рассказала Елена Кузьминых, спустя два года в помещении оказались вырваны электрооборудование, система отопления и другая инфраструктура. Фото предоставлено Еленой Кузьминых.
Судебные процессы продолжаются — сегодня уголовное дело против Ивана Кузьминых вновь будет рассматриваться в апелляционной инстанции, заседание назначено на 14.00.
