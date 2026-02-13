Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес

Заброшенное здание в промзоне Невьянского машиностроительного завода

В одном из выигранных Кузьминых дел суд прямо указал, что его бывшие партнёры координированно препятствуют его доступу в принадлежащие ему же помещения

Кадр из видеообращения со страницы «ELZA Производство Электродвигателей Невьянск» в соцсети «Вконтакте»

Все суды — одного мнения

Фрагмент решения суда

Фрагмент решения суда по иску

Лист из материалов уголовного дела Ивана Кузьминых. На основании подобных документов за подписью Ивана Кузьминых, предоставленных владельцами ООО «Оборонэнерго», его признали виновным в краже и растрате.

Фрагмент решения по гражданскому делу, где суд не принял у представителей предприятий «Оборонэнерго» и «Электрозавод» копии документов

В феврале 2024 года Валерий Головков (справа) пустил Кузьминых в его помещения, когда тот прибыл с приставами.





— сказал Елена Кузьминых Вечерним ведомостям. «Всё, что мы с мужем долгие годы строили, вкладывали силы, средства, строили фундамент для наших детей, для их будущего – всё разрушено, и мало того, ещё и посадили моего мужа, отца четырёх сыновей, за то, чего он не совершал... Нашей собственностью незаконно пользовались, использовали в коммерческой деятельности, извлекали прибыль более двух лет, а когда им она стала не нужна, было сделано всё, чтобы уничтожить возможность её использования»,

Как рассказала Елена Кузьминых, спустя два года в помещении оказались вырваны электрооборудование, система отопления и другая инфраструктура. Фото предоставлено Еленой Кузьминых.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

