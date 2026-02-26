Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье
Скриншот из видео: ГУФСИН по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН и УФСБ провели совместную операцию по задержанию мужчины, недавно освободившегося из ИК-10. Мужчина был задержан сразу после выхода на свободу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Операцию проводили отдел специального назначения «Россы» и управление Свердловского ГУФСИН в связи с возбуждением нового уголовного дела, вынесенным следственным подразделением УФСБ за несколько дней до освобождения мужчины.
Фигурант подозревается по статье ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в противоправную деятельность). После задержания его доставили в следственное подразделение УФСБ по Свердловской области.
