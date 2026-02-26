Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье

14.12 Суббота, 28 февраля 2026
Скриншот из видео: ГУФСИН по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН и УФСБ провели совместную операцию по задержанию мужчины, недавно освободившегося из ИК-10. Мужчина был задержан сразу после выхода на свободу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Операцию проводили отдел специального назначения «Россы» и управление Свердловского ГУФСИН в связи с возбуждением нового уголовного дела, вынесенным следственным подразделением УФСБ за несколько дней до освобождения мужчины.

Фигурант подозревается по статье ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в противоправную деятельность). После задержания его доставили в следственное подразделение УФСБ по Свердловской области.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
СК сообщил о смерти пенсионерки спустя несколько дней после избиения в Свердловской области
26 февраля 2026
В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
19 февраля 2026
Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге
26 февраля 2026
Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
23 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:18 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
15:41 Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
15:27 В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
15:18 «Уральские авиалинии» меняют маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана
14:34 «Он стал точнее»: в Екатеринбурге запустили сервис для отслеживания транспорта в реальном времени
14:12 В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье
13:32 В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга
13:17 В Екатеринбурге Алексея Мосина арестовали за попытку возложить цветы в память о Немцове
12:46 Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области
11:09 Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
16:02 Более четырёх тысяч «зайцев» поймали ЦУПовцы в Екатеринбурге
15:15 У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев
14:41 Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
14:24 Паразитов в печени и лёгком пациентки нашли врачи Свердловской областной больницы
14:01 Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
12:50 Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
12:24 Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года
12:22 Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:18 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
15:41 Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
15:27 В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
15:18 «Уральские авиалинии» меняют маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана
14:34 «Он стал точнее»: в Екатеринбурге запустили сервис для отслеживания транспорта в реальном времени
14:12 В Екатеринбурге у выхода из колонии осужденный был задержан по террористической статье
13:32 В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга
13:17 В Екатеринбурге Алексея Мосина арестовали за попытку возложить цветы в память о Немцове
12:46 Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области
11:09 Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
16:02 Более четырёх тысяч «зайцев» поймали ЦУПовцы в Екатеринбурге
15:15 У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев
14:41 Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
14:24 Паразитов в печени и лёгком пациентки нашли врачи Свердловской областной больницы
14:01 Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
12:50 Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
12:24 Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года
12:22 Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK