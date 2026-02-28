В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В поселке Привокзальный Верхотурского района частично обрушилась кровля одноэтажного восьмиквартирного жилого дома барачного типа по улице Вокзальная. Под тяжестью снега рухнуло чердачное перекрытие площадью 48 квадратных метров, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Квартиры в доме не пострадали, среди жителей нет пострадавших. Спасатели уточнили, что причины происшествия связаны с критической снеговой нагрузкой на крышу.В Свердловской области погодные условия продолжают влиять на состояние зданий: дневные оттепели сменяются ночными заморозками, что приводит к образованию наледи и увеличению веса снежного покрова. МЧС рекомендует жителям быть внимательными и следить за состоянием крыш в своих домах. Мероприятие для возрастной категории 18+