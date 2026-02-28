Возрастное ограничение 18+
В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
Фото: МЧС России по Свердловской области
В поселке Привокзальный Верхотурского района частично обрушилась кровля одноэтажного восьмиквартирного жилого дома барачного типа по улице Вокзальная. Под тяжестью снега рухнуло чердачное перекрытие площадью 48 квадратных метров, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Квартиры в доме не пострадали, среди жителей нет пострадавших. Спасатели уточнили, что причины происшествия связаны с критической снеговой нагрузкой на крышу.
В Свердловской области погодные условия продолжают влиять на состояние зданий: дневные оттепели сменяются ночными заморозками, что приводит к образованию наледи и увеличению веса снежного покрова. МЧС рекомендует жителям быть внимательными и следить за состоянием крыш в своих домах. Мероприятие для возрастной категории 18+
Квартиры в доме не пострадали, среди жителей нет пострадавших. Спасатели уточнили, что причины происшествия связаны с критической снеговой нагрузкой на крышу.
В Свердловской области погодные условия продолжают влиять на состояние зданий: дневные оттепели сменяются ночными заморозками, что приводит к образованию наледи и увеличению веса снежного покрова. МЧС рекомендует жителям быть внимательными и следить за состоянием крыш в своих домах. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за сутки
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе
21 февраля 2026
21 февраля 2026