Возрастное ограничение 18+
Музей природы Урала отметит День кошек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Последний день уходящей зимы в Екатеринбурге можно провести весело и познавательно в компании усатых-полосатых. Музей природы Урала подготовил специальную программу, приуроченную к международному Дню кошек, который отмечается 1 марта.
Заядлых кошатников в музее ждут накануне праздника, 28 февраля в 15.00 по адресу улица Горького, 4. Сотрудники музея подготовили для них весёлые конкурсы и познавательные викторины, которые позволят взглянуть на привычных домашних питомцев с нового ракурса. Участники программы смогут расшифровать тайные сигналы кошачьего «языка» и понять, что именно пытается сказать им пушистый любимец. Особое внимание организаторы планируют уделить вопросам правильного ухода и заботы о здоровье животных. Гостям расскажут, какими продуктами категорически нельзя угощать кошек, чтобы не навредить их самочувствию.
Программа рассчитана на детей старше шести лет, но будет интересна и сопровождающим их родителям. Чтобы принять участие, необходимо оплатить входной билет в музей и обязательно пройти предварительную регистрацию, так как количество мест ограничено. Мероприятие для возрастной категории 18+
Заядлых кошатников в музее ждут накануне праздника, 28 февраля в 15.00 по адресу улица Горького, 4. Сотрудники музея подготовили для них весёлые конкурсы и познавательные викторины, которые позволят взглянуть на привычных домашних питомцев с нового ракурса. Участники программы смогут расшифровать тайные сигналы кошачьего «языка» и понять, что именно пытается сказать им пушистый любимец. Особое внимание организаторы планируют уделить вопросам правильного ухода и заботы о здоровье животных. Гостям расскажут, какими продуктами категорически нельзя угощать кошек, чтобы не навредить их самочувствию.
Программа рассчитана на детей старше шести лет, но будет интересна и сопровождающим их родителям. Чтобы принять участие, необходимо оплатить входной билет в музей и обязательно пройти предварительную регистрацию, так как количество мест ограничено. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В саду Казанцева отметят день рождения создателя
19 февраля 2026
19 февраля 2026
В Музее истории Екатеринбурга с Масленицей поздравляют детей
17 февраля 2026
17 февраля 2026
В музее Эрнста Неизвестного почтят память его матери
16 февраля 2026
16 февраля 2026