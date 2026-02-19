Возрастное ограничение 18+

Музей природы Урала отметит День кошек

17.13 Вторник, 24 февраля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Последний день уходящей зимы в Екатеринбурге можно провести весело и познавательно в компании усатых-полосатых. Музей природы Урала подготовил специальную программу, приуроченную к международному Дню кошек, который отмечается 1 марта.

Заядлых кошатников в музее ждут накануне праздника, 28 февраля в 15.00 по адресу улица Горького, 4. Сотрудники музея подготовили для них весёлые конкурсы и познавательные викторины, которые позволят взглянуть на привычных домашних питомцев с нового ракурса. Участники программы смогут расшифровать тайные сигналы кошачьего «языка» и понять, что именно пытается сказать им пушистый любимец. Особое внимание организаторы планируют уделить вопросам правильного ухода и заботы о здоровье животных. Гостям расскажут, какими продуктами категорически нельзя угощать кошек, чтобы не навредить их самочувствию.

Программа рассчитана на детей старше шести лет, но будет интересна и сопровождающим их родителям. Чтобы принять участие, необходимо оплатить входной билет в музей и обязательно пройти предварительную регистрацию, так как количество мест ограничено.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
