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РЭК признала, что свердловчане переплатили за коммуналку в январе
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области признала, что местные жители переплатили за коммунальные услуги в январе.
Напомним, что в конце января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому с 1 декабря плата за ЖКХ в большинстве муниципалитетов может вырасти не более чем на 9,5%. Исключением стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где депутаты местных дум просили установить предельные индексы в 11,1 %.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги значительно выросли. Этому послужила отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч.Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
В субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ представители КПРФ провели групповой пикет против повышения тарифов ЖКХ и капремонта.
Добавим, что власти Свердловской области намерены изменить правила сбора с населения платежей в фонд капремонта. На заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики депутаты поддержали предложение областного правительства отменить трехлетний мораторий на взимание платы за капремонт с жителей новостроек. Это вызвало негодование свердловчан. Однако губернатор внес поправки в закон о капремонте и попросил не отменять мораторий.
«В отдельных муниципальных образованиях Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных указом губернатора значений предельных индексов. В целях проверки информация направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», – заявили в РЭК.
Напомним, что в конце января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому с 1 декабря плата за ЖКХ в большинстве муниципалитетов может вырасти не более чем на 9,5%. Исключением стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где депутаты местных дум просили установить предельные индексы в 11,1 %.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги значительно выросли. Этому послужила отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч.Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
В субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ представители КПРФ провели групповой пикет против повышения тарифов ЖКХ и капремонта.
Добавим, что власти Свердловской области намерены изменить правила сбора с населения платежей в фонд капремонта. На заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики депутаты поддержали предложение областного правительства отменить трехлетний мораторий на взимание платы за капремонт с жителей новостроек. Это вызвало негодование свердловчан. Однако губернатор внес поправки в закон о капремонте и попросил не отменять мораторий.
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