В Свердловском фонде капремонта объяснили рост тарифов на 41%

«На самом деле рост тарифов в 41 % произошел в два этапа. В 2021 году изменение стоимости индексов составила 26 %. Грубо говоря, сметная стоимость выросла как минимум на 26 %. А индексация взносов тогда составила всего 4 % в пределах инфляции, потому что постановление подписывается до 1 октября, и 22 % вообще выпали с точки зрения удорожания. А потом в 2022 году опять эти индексы показали удорожание стоимости материалов еще почти 14 %, – пояснил Суханов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости