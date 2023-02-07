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В Свердловском фонде капремонта объяснили рост тарифов на 41%
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов на пресс-конференции объяснил, почему в Свердловской области ежемесячный платеж за капремонт подорожал сразу на 41%.
Как заявил Суханов, в прошлом году работы по капремонту в регионе подорожали на 12,5%. По его словам, это связано с подорожанием строительных материалов.
Гендиректор Регионального фонда содействия капремонту добавил, что в 2022 году в области программа капремонтов была выполнена на 100 %. Всего в области отремонтировали 666 домов и поменяли 110 лифтов в 54 домах.
Ранее мы писали, что свердловские власти намерены изменить правила оплаты капремонта.
Как заявил Суханов, в прошлом году работы по капремонту в регионе подорожали на 12,5%. По его словам, это связано с подорожанием строительных материалов.
«На самом деле рост тарифов в 41 % произошел в два этапа. В 2021 году изменение стоимости индексов составила 26 %. Грубо говоря, сметная стоимость выросла как минимум на 26 %. А индексация взносов тогда составила всего 4 % в пределах инфляции, потому что постановление подписывается до 1 октября, и 22 % вообще выпали с точки зрения удорожания. А потом в 2022 году опять эти индексы показали удорожание стоимости материалов еще почти 14 %, – пояснил Суханов.
Гендиректор Регионального фонда содействия капремонту добавил, что в 2022 году в области программа капремонтов была выполнена на 100 %. Всего в области отремонтировали 666 домов и поменяли 110 лифтов в 54 домах.
Ранее мы писали, что свердловские власти намерены изменить правила оплаты капремонта.
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