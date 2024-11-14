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За августовский сход вагонов оштрафовали работников Егоршинской дистанции РЖД
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Штрафы и предупреждения стали наказаниями для трёх работников Егоршинской дистанции Российских железных работ. Их признали виновными в сходе трёх грузовых полувагонов.
Инцидент, за который наказали работников Егоршинской дистанции, произошёл в первый день августа текущего года. На седьмом пути станции Алапаевск Свердловской железной дороги с рельс сошли грузовые полувагоны, наполненные коксовой мелочью. Случилось это, когда производился роспуск вагонов.
По факту схода вагонов Егоршинская транспортная прокуратура провела проверку. В частности, её сотрудники проверяли, исполняется ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки выяснилось, что работники указанной дистанции не приняли меры по устранению негодных шпал на приемоотправочном пути, что и привело к ЧП. Штрафы им были выписаны согласно части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях»).
К настоящему времени нарушения были устранены, негодные шпалы заменили, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент, за который наказали работников Егоршинской дистанции, произошёл в первый день августа текущего года. На седьмом пути станции Алапаевск Свердловской железной дороги с рельс сошли грузовые полувагоны, наполненные коксовой мелочью. Случилось это, когда производился роспуск вагонов.
По факту схода вагонов Егоршинская транспортная прокуратура провела проверку. В частности, её сотрудники проверяли, исполняется ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки выяснилось, что работники указанной дистанции не приняли меры по устранению негодных шпал на приемоотправочном пути, что и привело к ЧП. Штрафы им были выписаны согласно части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях»).
К настоящему времени нарушения были устранены, негодные шпалы заменили, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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