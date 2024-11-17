На власть без ретуши можно взглянуть в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С сегодняшнего дня в вестибюле кинозала Ельцин Центра в Екатеринбурге можно увидеть целующего Хакамаду Немцова, бастующих шахтёров и митингующие московские улицы. Здесь открылась фотовыставка столичного корреспондента крупного издания.Алексей Сазонов — фотокорреспондент газеты «Московские новости». Благодаря редакционным заданиям, собственной активности и любознательности он часто становился свидетелем важных для страны событий — от забастовок в шахтёрских посёлках до протестных акций на улицах крупных российских городов. С другой стороны, меткий глаз и возможность проходить в Кремль позволила ему собрать богатую коллекцию неофициозных портретов ведущих политиков страны, в которых они запечатлены живыми, не без изъянов и шалостей людьми.С сегодняшнего вечера в фойе кинозала Ельцин Центра можно бесплатно увидеть фотоработы Алексея Сазонова. Открывшаяся этим вечером выставка называется «Власть без ретуши», но содержит не только фотоснимки, сделанные автором в залах правительственных зданий. Широко представлены в экспозиции и выхваченные фотографом из реальности бытовые сценки.Планируется, что выставка Алексея Сазонова «Власть без ретуши» проработает в Ельцин Центре до весны следующего года.