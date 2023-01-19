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Льготный тариф на электроэнергию по выходным отменили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области признала утратившим силу постановление от 23 декабря 2011 года «О применении тарифов на электрическую энергию для населения», согласно которому в выходные и праздничные дни начисление платы за электроэнергию круглосуточно производилось по «ночному» тарифу.
Теперь днем по выходным и праздникам прекратит действовать «ночной» тариф.
В новом документе РЭК прописала тарифы для населения:
для проживающих в городах в домах с газовыми плитами:
- одноставочный тариф – 5,15 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 6,01 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,86 руб/кВт*час.
для проживающих в городах в домах с электрическими плитами:
- одноставочный тариф – 3,61 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 4,21 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,00 руб/кВт*час.
Для проживающих в сельской местности:
- одноставочный тариф – 3,61 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 4,21 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,00 руб/кВт*час.
Напомним, что в конце ноября свердловская РЭК на 35% повысила тарифы на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и 27 декабря отменила постановление РЭК.
Теперь днем по выходным и праздникам прекратит действовать «ночной» тариф.
В новом документе РЭК прописала тарифы для населения:
для проживающих в городах в домах с газовыми плитами:
- одноставочный тариф – 5,15 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 6,01 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,86 руб/кВт*час.
для проживающих в городах в домах с электрическими плитами:
- одноставочный тариф – 3,61 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 4,21 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,00 руб/кВт*час.
Для проживающих в сельской местности:
- одноставочный тариф – 3,61 руб/кВт*час;
- дневной тариф — 4,21 руб/кВт*час;
- ночной тариф — 2,00 руб/кВт*час.
Напомним, что в конце ноября свердловская РЭК на 35% повысила тарифы на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и 27 декабря отменила постановление РЭК.
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