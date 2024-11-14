Студенты УрГАХУ разработают проект эко-деревни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Нижнесинячихинского музея деревянного зодчества может появиться большая эко-деревня. К её разработке уже приступили учащиеся Уральского государственного архитектурно-художественного университета.Накануне, 21 ноября, в Лаборатории архитектурного наследия УрГАХУ состоялась установочная встреча. На ней студентам вуза и было предложено разработать проект эко-деревни на территории музея в Нижней Синячихе. Предполагается, что эко-деревня станет комплексом для проживания гостей музея. Под неё выделяется около 4 тысяч квадратных метров. Среди вводных задания — вписать в комплекс не только жилые избы, но и зоны отдыха, игровая площадка для детей, курятник и пространство для кроликов.По сути, разработан должен не один, а сразу несколько проектов — студенты, занимающиеся в Лаборатории, разбились на четыре команды, каждая из которых будет придумывать свою эко-деревню для музея деревянного зодчества. Лучший из проектов выберут на конкурсной основе в ходе защиты проектов. Окончание конкурса намечено на май 2025 года.