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Свердловские власти намерены изменить правила оплаты капремонта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области намерены изменить правила сбора с населения платежей в фонд капремонта. Об этом пишет ЕАН.
Законопроект о внесении изменений в областной закон «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» внесли в областное Заксобрание. Теперь взносы в региональный фонд капремонта могут обязать перечислять даже владельцев квартир в новостройках – спустя полгода после сдачи дома. Сейчас от этих взносов освобождены жители домов младше трех лет.
В тексте на сайте ЗакСО пока нет этой нормы, но прописаны другие нововведения. Во-первых, тариф можно будет менять каждый год, хотя ранее было требование устанавливать его на три года, причем на второй и третий год менять только на размер индексации. Во-вторых, собственникам сократят сроки на принятие решения о том, перечислять средства на спецсчет или счет регионального оператора – с четырех до трех месяцев.
Закон могут принять уже через две недели, тогда он вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Напомним, с начала этого года тариф на капремонт в Свердловской области повысился сразу на 41%.
Законопроект о внесении изменений в областной закон «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» внесли в областное Заксобрание. Теперь взносы в региональный фонд капремонта могут обязать перечислять даже владельцев квартир в новостройках – спустя полгода после сдачи дома. Сейчас от этих взносов освобождены жители домов младше трех лет.
В тексте на сайте ЗакСО пока нет этой нормы, но прописаны другие нововведения. Во-первых, тариф можно будет менять каждый год, хотя ранее было требование устанавливать его на три года, причем на второй и третий год менять только на размер индексации. Во-вторых, собственникам сократят сроки на принятие решения о том, перечислять средства на спецсчет или счет регионального оператора – с четырех до трех месяцев.
Закон могут принять уже через две недели, тогда он вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Напомним, с начала этого года тариф на капремонт в Свердловской области повысился сразу на 41%.
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