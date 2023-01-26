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Жители домов в Свердловской области жалуются на резкое подорожание электричества
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области жалуются на значительное повышение платы за электроснабжение после перехода на одноставочный тариф. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на местных жителей.
Так, у жительницы поселка Прохладный Белоярского городского округа Натальи, проживающей в частном доме, получила квитанцию за электроэнергию. Дом отапливается электрическим котлом. За январь ей начислили за электричество 12 332 рубля. Это почти в три раза больше, чем за декабрь, когда квитанция пришла на 4 810 рублей. Начисления проводили по одноставочному тарифу – 3,61 рубля за кВт/час.
Раньше Наталья экономила за счет двухставочного тарифа. Ночью женщина включала котел на полную, чтобы протопить дом, а днем он работал на поддержание тепла.
На повышение платы за электричество жалуются и читатели «Вечерних ведомостей». Некоторые из них получили платежки, где сумма в два раза выше, чем было раньше.
Напомним, что в Свердловской области отменили «ночной» тариф на электричество по праздникам и выходных и перевели всех местных жителей на расчет по единому тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики. Обращаться за сменой тарифа нужно к поставщику электроэнергии.
Так, у жительницы поселка Прохладный Белоярского городского округа Натальи, проживающей в частном доме, получила квитанцию за электроэнергию. Дом отапливается электрическим котлом. За январь ей начислили за электричество 12 332 рубля. Это почти в три раза больше, чем за декабрь, когда квитанция пришла на 4 810 рублей. Начисления проводили по одноставочному тарифу – 3,61 рубля за кВт/час.
Раньше Наталья экономила за счет двухставочного тарифа. Ночью женщина включала котел на полную, чтобы протопить дом, а днем он работал на поддержание тепла.
На повышение платы за электричество жалуются и читатели «Вечерних ведомостей». Некоторые из них получили платежки, где сумма в два раза выше, чем было раньше.
Напомним, что в Свердловской области отменили «ночной» тариф на электричество по праздникам и выходных и перевели всех местных жителей на расчет по единому тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики. Обращаться за сменой тарифа нужно к поставщику электроэнергии.
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