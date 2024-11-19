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В загоревшейся пятиэтажке Нижнего Тагила погиб человек
Фото: МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле сегодня, 22 ноября, произошёл пожар. Одного из жильцов загоревшегося многоквартирного дома спасти не удалось.
Пожар в Нижнем Тагиле случился сегодня днём. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Юности. На вызов к месту происшествия била направлены 8 пожарных и три единицы спецтехники.
По прибытии к месту происшествия огнеборцы МЧС установили, что огонь раскинулся на площади 12 квадратных метров. И при том, что масштабным такой пожар не назвать, он успел унести жизнь человека.
О личности погибшего информации на данный момент нет, как нет и заключения о причинах возгорания. Известно только, что в загоревшейся квартире, как и во всём доме нет пожарных извещателей, установка которых помогает избегать подобных трагедий и пожарных вызывать до того, как огонь с едким дымом успевают наделать бед.
Пожар в Нижнем Тагиле случился сегодня днём. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Юности. На вызов к месту происшествия била направлены 8 пожарных и три единицы спецтехники.
По прибытии к месту происшествия огнеборцы МЧС установили, что огонь раскинулся на площади 12 квадратных метров. И при том, что масштабным такой пожар не назвать, он успел унести жизнь человека.
О личности погибшего информации на данный момент нет, как нет и заключения о причинах возгорания. Известно только, что в загоревшейся квартире, как и во всём доме нет пожарных извещателей, установка которых помогает избегать подобных трагедий и пожарных вызывать до того, как огонь с едким дымом успевают наделать бед.
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