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Горка-гигант заработала в Парке Маяковского
Фото: Парк Маяковского
Полюбившаяся посетителям Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского гигантская горка заработала в Екатеринбурге. Её открыли сегодня, 22 ноября, не дожидаясь установления по-настоящему зимней погоды.
Особенности гигантской, высотой с пятиэтажный дом, горки таковы, что кататься с неё можно при любой погоде. В прошлые годы это позволяло подольше её не демонтировать, а сейчас — открыть до наступления устойчивых морозов.
Другой особенностью горки-гиганта является механизированная подача тюбингов на врехнюю площадку. Это избавляет пользователей аттракционом взбираться наверх с тяжестью в руках.
Как сообщает администрация Парка Маяковского, в будни дни один раз скатиться с Т-Банк Горки будет стоить для взрослого человека 100 рулей, а для ребёнка от 7 лет — 70 рублей (детей возрастом помладше на горку не пускают в целях их безопасности). В выходные и праздничные дни развлечение стоит чуть дороже. Выгоднее покупать абонент сразу на четыре спуска. Это не только позволит немного сэкономить, но и обеспечит быстрым проходом на вершину горки, в обход общей очереди.
Желающим покататься с горки-гиганта нужно учитывать часы её работы:
Касса закрывается за полчаса до окончания работы аттракциона.
Особенности гигантской, высотой с пятиэтажный дом, горки таковы, что кататься с неё можно при любой погоде. В прошлые годы это позволяло подольше её не демонтировать, а сейчас — открыть до наступления устойчивых морозов.
Другой особенностью горки-гиганта является механизированная подача тюбингов на врехнюю площадку. Это избавляет пользователей аттракционом взбираться наверх с тяжестью в руках.
Как сообщает администрация Парка Маяковского, в будни дни один раз скатиться с Т-Банк Горки будет стоить для взрослого человека 100 рулей, а для ребёнка от 7 лет — 70 рублей (детей возрастом помладше на горку не пускают в целях их безопасности). В выходные и праздничные дни развлечение стоит чуть дороже. Выгоднее покупать абонент сразу на четыре спуска. Это не только позволит немного сэкономить, но и обеспечит быстрым проходом на вершину горки, в обход общей очереди.
Желающим покататься с горки-гиганта нужно учитывать часы её работы:
Понедельник — выходной
Вторник, среда, четверг — с 12:00 до 20:00
Пятница — с 12:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00
Вторник, среда, четверг — с 12:00 до 20:00
Пятница — с 12:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00
Касса закрывается за полчаса до окончания работы аттракциона.
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