Горка-гигант заработала в Парке Маяковского

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Полюбившаяся посетителям Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского гигантская горка заработала в Екатеринбурге. Её открыли сегодня, 22 ноября, не дожидаясь установления по-настоящему зимней погоды.Особенности гигантской, высотой с пятиэтажный дом, горки таковы, что кататься с неё можно при любой погоде. В прошлые годы это позволяло подольше её не демонтировать, а сейчас — открыть до наступления устойчивых морозов.Другой особенностью горки-гиганта является механизированная подача тюбингов на врехнюю площадку. Это избавляет пользователей аттракционом взбираться наверх с тяжестью в руках.Как сообщает администрация Парка Маяковского, в будни дни один раз скатиться с Т-Банк Горки будет стоить для взрослого человека 100 рулей, а для ребёнка от 7 лет — 70 рублей (детей возрастом помладше на горку не пускают в целях их безопасности). В выходные и праздничные дни развлечение стоит чуть дороже. Выгоднее покупать абонент сразу на четыре спуска. Это не только позволит немного сэкономить, но и обеспечит быстрым проходом на вершину горки, в обход общей очереди.Желающим покататься с горки-гиганта нужно учитывать часы её работы:Касса закрывается за полчаса до окончания работы аттракциона.