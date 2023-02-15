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В Свердловской области может сохраниться трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках

12.55 Понедельник, 20 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после возмущения местных жителей внес поправки в закон о капремонте в многоквартирных домах. Он попросил не отменять трехлетний мораторий на оплату взносов на капремонт для жителей новостроек.

На прошлой неделе на заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики депутаты поддержали предложение областного правительства отменить трехлетний мораторий на взимание платы за капремонт с жителей новостроек, чем вызвали негодование свердловчан.

Новые правила могли утвердить на заседании Заксобрания 22 февраля. Однако, как сообщил глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев во «ВКонтакте, губернатор внес поправки в законопроект, сохраняющие мораторий. Комитет рассмотрит данную поправку сегодня.

Отметим, что новый законопроект также предусматривает, что ставка за капремонт будет устанавливаться ежегодно, а не раз в три года, как было раньше.

С 1 января 2023 года плата за капитальный ремонт в Свердловской области выросла на 41%. В субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ представители КПРФ провели групповой пикет против повышения тарифов ЖКХ и капремонта. В акции приняли участие порядка 60–70 человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:48 В Екатеринбурге затопило перекресток Малышева – Гагарина
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14:57 В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
14:38 В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
13:40 В Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом
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