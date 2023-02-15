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В Свердловской области может сохраниться трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после возмущения местных жителей внес поправки в закон о капремонте в многоквартирных домах. Он попросил не отменять трехлетний мораторий на оплату взносов на капремонт для жителей новостроек.
На прошлой неделе на заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики депутаты поддержали предложение областного правительства отменить трехлетний мораторий на взимание платы за капремонт с жителей новостроек, чем вызвали негодование свердловчан.
Новые правила могли утвердить на заседании Заксобрания 22 февраля. Однако, как сообщил глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев во «ВКонтакте, губернатор внес поправки в законопроект, сохраняющие мораторий. Комитет рассмотрит данную поправку сегодня.
Отметим, что новый законопроект также предусматривает, что ставка за капремонт будет устанавливаться ежегодно, а не раз в три года, как было раньше.
С 1 января 2023 года плата за капитальный ремонт в Свердловской области выросла на 41%. В субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ представители КПРФ провели групповой пикет против повышения тарифов ЖКХ и капремонта. В акции приняли участие порядка 60–70 человек.
На прошлой неделе на заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики депутаты поддержали предложение областного правительства отменить трехлетний мораторий на взимание платы за капремонт с жителей новостроек, чем вызвали негодование свердловчан.
Новые правила могли утвердить на заседании Заксобрания 22 февраля. Однако, как сообщил глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев во «ВКонтакте, губернатор внес поправки в законопроект, сохраняющие мораторий. Комитет рассмотрит данную поправку сегодня.
Отметим, что новый законопроект также предусматривает, что ставка за капремонт будет устанавливаться ежегодно, а не раз в три года, как было раньше.
С 1 января 2023 года плата за капитальный ремонт в Свердловской области выросла на 41%. В субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ представители КПРФ провели групповой пикет против повышения тарифов ЖКХ и капремонта. В акции приняли участие порядка 60–70 человек.
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Плата за капремонт в Свердловской области могла вырасти на 57%
15 февраля 2023
15 февраля 2023