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Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт

15.02 Суббота, 11 февраля 2023
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капитальный ремонт. Статистику подводило общероссийское движение «Народный жилищный инспектор».

Ранее Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов сообщал, что ежемесячный платеж за капремонт подорожал на 41%. Однако в общероссийском движении считают, что ставка в области подросла на 46,5%.

Самая высокая динамика была зафиксирована «Народным жилищным инспектором» в Республике Марий Эл (+66,7%). На втором месте оказался Алтайский край (+49,7%).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:40 В Свердловской области выявили 377 случаев коронавируса
15:02 Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт
14:10 Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о своем опыте лечения энергией
12:44 Бывший осуждённый попытался доставить в камышловскую колонию семь телефонов
11:53 В Нижнем Тагиле проводят проверку после смерти бездомного в заброшенной воинской части
11:01 В уральской столице полицейские задержали «закладчика-флориста»
10:04 Крупный пожар произошёл в селе Байкалово Свердловской области
21:19 Детству 90-х годов будет посвящена выставка в Ельцин Центре
20:51 Два тюменца приехали в Екатеринбург для преступной деятельности
20:25 Защитники Калиновского лесопарка примут участие в «Лыжне России»
19:46 Cбившему насмерть школьницу екатеринбуржцу вынесли приговор
19:31 Пьяный житель Нижнего Тагила повторил «подвиг» ревдинского «выпаденца»
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17:55 На выходных в Свердловскую область придет похолодание
17:27 Свердловские ветеринары прогнозируют рост случаев бешенства среди животных
16:56 Ural Music Night получит из федерального бюджета 38 млн рублей
16:21 Свердловская область вышла в лидеры по развитию сети экопунктов в России
15:54 На уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих
15:25 За сутки в Свердловской области подтвердили 385 случаев COVID-19
14:53 Раритетные артефакты и современный лекторий: аптека нового формата открылась в Верхней Пышме
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13:26 Дегтярску и Заречному направили из областного бюджета 313 млн рублей на строительство дорог
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