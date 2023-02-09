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Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капитальный ремонт. Статистику подводило общероссийское движение «Народный жилищный инспектор».
Ранее Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов сообщал, что ежемесячный платеж за капремонт подорожал на 41%. Однако в общероссийском движении считают, что ставка в области подросла на 46,5%.
Самая высокая динамика была зафиксирована «Народным жилищным инспектором» в Республике Марий Эл (+66,7%). На втором месте оказался Алтайский край (+49,7%).
Ранее Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов сообщал, что ежемесячный платеж за капремонт подорожал на 41%. Однако в общероссийском движении считают, что ставка в области подросла на 46,5%.
Самая высокая динамика была зафиксирована «Народным жилищным инспектором» в Республике Марий Эл (+66,7%). На втором месте оказался Алтайский край (+49,7%).
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В Свердловском фонде капремонта объяснили рост тарифов на 41%
09 февраля 2023
09 февраля 2023