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В Екатеринбурге на пикет против повышения тарифов ЖКХ вышли порядка 60 человек
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге в парке 50 лет ВЛКСМ коммунисты вышли на согласованный пикет против повышения коммунальных тарифов. В акции, организованной местным отделением КПРФ, приняли участие порядка 60-70 человек.
Во время мероприятия пикетирующие вынесли ростовую фигуру – стенд с изображением главы Свердловской РЭК Владимира Гришанова, после чего один из коммунистов стал запихивать в «рот» фигуры символические деньги.
Также участники акции вспомнили главу свердловского МинЖКХ Николая Смирнова и припомнили его советы меньше находиться дома, чтобы экономить на электричестве.
На мероприятии выступали вице-спикер Заксобрания, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев и экс-депутат асбестовской гордумы Наталья Крылова.
Во время мероприятия пикетирующие вынесли ростовую фигуру – стенд с изображением главы Свердловской РЭК Владимира Гришанова, после чего один из коммунистов стал запихивать в «рот» фигуры символические деньги.
Также участники акции вспомнили главу свердловского МинЖКХ Николая Смирнова и припомнили его советы меньше находиться дома, чтобы экономить на электричестве.
На мероприятии выступали вице-спикер Заксобрания, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев и экс-депутат асбестовской гордумы Наталья Крылова.
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