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Почти на 10 лет отправится в колонию убийца из Карпинска

20.34 Пятница, 22 ноября 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Карпинске закончился суд над местной жительницей, обвиняемой в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Жертвой женщины в прошлом году стал её сожитель.

Согласно материалам судебного дела, убийство в Карпинске было совершено весной 2023 года. А ещё ранее обвиняемая наносила лёгкие ранения своей жертве — сожителю, с которым она частенько ссорилась. В частности, в ходе одной из ссор ещё в 2022 году она нанесла сожителю колото-резанное ранение в область ребра справа. Подобное повторилось в феврале.

Последняя ссора между двумя карпинцами произошла 16 марта 2023 года. В вечернее время в ходе распития спиртных напитков между парочкой вспыхнул конфликт на почве ревности. Женщина уж вошедшим у неё в привычку манером схватилась за бытовой нож и нанесла им несколько ударов. Три раза клинок ножа вонзился в левое плечо мужчины, а один — в его грудь. На сей раз собутыльник и сожитель такого обращения не перенёс и скончался.

Дело об убийстве рассматривалось в Карпинском городском суде. Выслушав прокурора, свидетелей и адвоката, присяжные заседатели единогласно признали подсудимую виновной и в причинении лёгкого вреда здоровью и в последующем убийстве, но отметили, что женщина заслуживает снисхождения. Даже с учётом их просьбы о снисхождении, убийце придётся провести в колонии общего режима 9 лет и 7 месяцев.
Впрочем, адвокаты осуждённой еще могут подать на апелляцию — приговор не вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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