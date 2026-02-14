Возрастное ограничение 18+
Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели 11 человек при взрыве газа в Нижнем Тагиле
Фото: Вячеслав Васенин
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по уголовному делу о гибели 11 человек при обрушении двух подъездов пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 после взрыва газа.
В деле фигурируют четыре человека: трое сотрудников АО «Газэкс» и собственница квартиры на первом этаже. Сотрудникам газовой службы вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, повлекших по неосторожности гибель нескольких лиц) и статью 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере), а хозяйке квартиры – часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности нескольким лицам), часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статью 168 УК РФ.
Напомним, трагедия произошла 1 августа 2024 года. В результате обрушении двух подъездов 11 человек погибли, ещё 12 пострадали.
По версии следствия, в квартире на первом этаже газовый шланг был замурован в стене, из-за чего проверить его было невозможно. Также в материалах дела говорится, что газовый кран оставался открытым, несмотря на отсутствие хозяйки дома более суток.
Сотрудники газовой компании, как считает следствие, не провели надлежащую проверку и не прекратили подачу газа в квартиру, где не смогли проверить оборудование. При этом один из слесарей в нарушение ГОСТ единолично провёл опрессовку, а мастер работу не проконтролировал: он не присутствовал при производстве работ, но подписал заключение об их проведении, указав, что они выполнены в полном объёме.
Ранее сообщалось, что мама 12-летней девочки, которая погибла при взрыве газа, может стать фигурантом этого дела. Сама женщина сомневалась в объективности расследования и утверждала, что в её квартире газовый стояк был перекрыт и что во время последней проверки нарушений в газовом оборудовании не было.
Рассматривать уголовное дело будет Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
Рассматривать уголовное дело будет Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
