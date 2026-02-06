В Верх-Нейвинском после ремонта открыли обновлённый зал самбо и дзюдо

«Как показывает практика, больше всего в открытии детских секций заинтересованы небольшие города и поселки. В Верх-Нейвинском сильная школа самбо и дзюдо, поэтому для нас было важно поддержать юных спортсменов и создать комфортные условия для занятий борьбой. Благодарю Федерацию самбо Свердловской области и Федерацию дзюдо Свердловской области за сотрудничество и поддержку», – сказал Алексей Свалов.

«Уверен, что эти ребята через несколько лет будут блистать на мировой арене, прославляя своей родной поселок Верх-Нейвинский. С таких важных событий начинается любовь к малой Родине, мы видим настоящих патриотов своей страны. Это важно и для педагогов, и для родителей, которые искренне переживают о будущем своих детей», – отметил Галенковский.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В посёлке Верх-Нейвинский после капитального ремонта заработал обновлённый борцовский зал в спортивной школе имени В. Зимина. Здесь самбо и дзюдо занимаются около 90 детей, сообщили организаторы открытия.Глава Верх-Нейвинского Николай Щекалев рассказал, что зал нуждался в серьёзном обновлении – были отремонтированы фасад здания и само помещение, закуплен новый борцовский ковёр. Ожидается, что улучшенные условия позволят спортсменам готовиться к областным и всероссийским соревнованиям в более безопасной и комфортной среде.Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов подчеркнул значение поддержки спортивных секций в небольших населённых пунктах.По словам директора по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромеди» Дмитрия Галенковского, обновление зала стало важным событием для посёлка и его спортивного сообщества. Он выразил уверенность, что воспитанники школы смогут в будущем выступать на международной арене.На открытие также приехали титулованные спортсмены – двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, чемпионка мира и Европы по боевому самбо Софья Истомина, чемпионки мира по самбо Анастасия Луканина и Альбина Чоломбитько. Они пообщались с детьми и провели мастер-класс.Софья Истомина отметила, что проекты, привлекающие детей в спорт, помогают им развиваться и ставить большие цели. Анастасия Луканина подчеркнула, что сама выросла в небольшом городе и понимает важность такой поддержки для подростков.Тимур Галлямов после мастер-класса заявил, что каждый ребёнок мечтает о победах, и новый зал может стать для них первым шагом к большим достижениям. Мероприятие для возрастной категории 18+