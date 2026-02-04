Возрастное ограничение 18+
Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Председатель Следственного комитета России дал специальное поручение по уголовному делу о смерти 8-летнего ребёнка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошёл в августе прошлого года во дворе одного из домовладений. Двое подростков раскачали старую металлическую качель, на которой находилась девочка, что привело к опрокидыванию всей конструкции.
В результате падения качели ребёнок получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Расследование установило, что опасное игровое оборудование не обслуживалось более 30 лет, хотя давно требовало демонтажа. Несмотря на явную угрозу, ответственные лица мер по его устранению не принимали.
Уголовное дело было возбуждено, однако его расследование приняло затяжной характер. До настоящего времени никто не привлечён к ответственности, что вызвало широкий общественный резонанс. В связи с обращениями граждан ситуация была взята на личный контроль руководством СК России: руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко поручено ускорить все следственные действия, завершить расследование и представить подробный доклад о его результатах.
