По факту пожара на сысертской конюшне возбуждено уголовное дело

– рассказал полковник Горелых.

«Этот мужчина пришёл в гости накануне в 20.30 с одним литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар. Тело работника конюшни находилось прямо у печи, головой к двери, а тело его товарища – в глубине помещения. Комплекс состоит из трёх зданий: самой конюшни, подсобки и незавершённого строения»,