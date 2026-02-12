Возрастное ограничение 18+
По факту пожара на сысертской конюшне возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Как уже сообщалось ранее, накануне вечером, 11 февраля, в Сысерти произошёл трагический пожар на территории конюшни. По первоначальной информации, поступавшей с места происшествия, там погиб один человек. Однако, сейчас выясняется, что погибших было двое.
Следственное управление СК России по Свердловской области сообщает, что по факту гибели двух человек при пожаре на сысертской конюшне по улице Свердлова возбуждено уголовное дело. Производство ведётся по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ. Данная статья квалифицирует причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Дело ведёт следственный отдел по городу Сысерть СК России по Свердловской области. В частности, устанавливаются личности погибших. Кроме того, проводится осмотр территории конюшни и прилегающих построек, изымаются предметы и следы с целью определить причины возгорания и обстоятельства гибели людей. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая определит очаг возгорания. Следователи допрашивают очевидцев и владельцев конюшни. Рассматриваются все возможные версии случившегося.
Ход расследования обстоятельств сысертского пожара находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Дополнено (21.15 12 февраля 2026 года): Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции, тело одного погибшего принадлежало конюху, а второе – его знакомому.
Известно, что погибшие – оба местные жители, 1969 и 1970 годов рождения.
С хозяином конюшни полицейские сейчас общаются. Чудом несгоревшие лошади сейчас содержатся в другом месте. По уточнённой информации, их было девять: один пони, один мерин и семь кобыл. Мероприятие для возрастной категории 18+
Следственное управление СК России по Свердловской области сообщает, что по факту гибели двух человек при пожаре на сысертской конюшне по улице Свердлова возбуждено уголовное дело. Производство ведётся по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ. Данная статья квалифицирует причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Дело ведёт следственный отдел по городу Сысерть СК России по Свердловской области. В частности, устанавливаются личности погибших. Кроме того, проводится осмотр территории конюшни и прилегающих построек, изымаются предметы и следы с целью определить причины возгорания и обстоятельства гибели людей. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая определит очаг возгорания. Следователи допрашивают очевидцев и владельцев конюшни. Рассматриваются все возможные версии случившегося.
Ход расследования обстоятельств сысертского пожара находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Дополнено (21.15 12 февраля 2026 года): Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции, тело одного погибшего принадлежало конюху, а второе – его знакомому.
«Этот мужчина пришёл в гости накануне в 20.30 с одним литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар. Тело работника конюшни находилось прямо у печи, головой к двери, а тело его товарища – в глубине помещения. Комплекс состоит из трёх зданий: самой конюшни, подсобки и незавершённого строения»,
– рассказал полковник Горелых.
Известно, что погибшие – оба местные жители, 1969 и 1970 годов рождения.
С хозяином конюшни полицейские сейчас общаются. Чудом несгоревшие лошади сейчас содержатся в другом месте. По уточнённой информации, их было девять: один пони, один мерин и семь кобыл. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
10 февраля 2026
10 февраля 2026