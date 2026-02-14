75% продавцов в Екатеринбурге продвигают товары на онлайн-платформах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По данным опроса экспертов агентского канала Авито и Авито Товаров, проведенного среди 7 тысяч жителей России, большинство продавцов новых товаров из Екатеринбурга используют интернет-платформы для продвижения своей продукции. Более половины респондентов (55%) выбирают сайты с объявлениями, а 74% отметили, что именно эти платформы принесли больше всего сделок за последние три месяца.Продажи на Авито стали привычной практикой: 53% жителей Екатеринбурга уже реализуют товары на платформе, еще 18% планируют освоить этот канал в ближайшее время. Чаще всего продают новую одежду, обувь и аксессуары (64%), товары для дома и ремонта (35%), электронику и гаджеты (34%), а также товары для хобби и спорта (30%). Реже продают детские товары (27%), товары для красоты и здоровья (18%), автотовары и запчасти (18%), оборудование и инструменты для бизнеса (9%).Выбор категорий зависит от пола: мужчины чаще реализуют электронику и гаджеты (46%) и автотовары (28%), женщины — одежду, обувь и аксессуары (62%) и детские товары (33%). Основным каналом сбыта остаются онлайн-платформы для продаж — их указали 96% опрошенных. Социальные сети используют 28%, мессенджеры 17%, поисковые системы 16%, офлайн-каналы 9%, картографические сервисы 8%.Для продвижения товаров продавцы чаще всего выбирают платные инструменты на сайтах с объявлениями (43%), реже — соцсети (21%) и мессенджеры (20%). При этом 35% опрошенных не используют платное продвижение. Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров, отмечает рост доверия к онлайн-сделкам: в 2025 году количество товаров, отправленных с Авито Доставкой, увеличилось на 30%, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%.Большинство продавцов Екатеринбурга (74%) заявили, что наибольшее количество продаж приносят онлайн-платформы для продаж, за ними следуют мессенджеры (21%) и социальные сети (15%). Картографические сервисы и поисковые системы приносят продажи 7% и 4% респондентов соответственно.Мероприятие для возрастной категории 18+