Орлов продлил сроки единовременной выплаты для участников боевых действий





– заверили в администрации. «Благодаря увеличению размера региональной единовременной выплаты до 2,7 миллиона рублей, федеральной в 400 тысяч рублей и муниципальной в 200 тысяч рублей, при заключении контракта екатеринбуржцы смогут рассчитывать на выплату в размере 3,3 миллионов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении сроков единовременной денежной выплаты для участников боевых действий до 31 декабря 2026 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей и полагается гражданам, заключившим контракт с министерством обороны.Мероприятие для возрастной категории 18+