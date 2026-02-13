Возрастное ограничение 18+
Орлов продлил сроки единовременной выплаты для участников боевых действий
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении сроков единовременной денежной выплаты для участников боевых действий до 31 декабря 2026 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей и полагается гражданам, заключившим контракт с министерством обороны.
Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей и полагается гражданам, заключившим контракт с министерством обороны.
«Благодаря увеличению размера региональной единовременной выплаты до 2,7 миллиона рублей, федеральной в 400 тысяч рублей и муниципальной в 200 тысяч рублей, при заключении контракта екатеринбуржцы смогут рассчитывать на выплату в размере 3,3 миллионов рублей»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– заверили в администрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Курьера мошенников ждёт суд за кражу у пенсионерки из Екатеринбурга 840 тысяч рублей
16 февраля 2026
16 февраля 2026
В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
11 февраля 2026
11 февраля 2026
В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
07 февраля 2026
07 февраля 2026