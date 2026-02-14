Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за день ликвидировали 12 пожаров, есть пострадавший
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области потушили 12 пожаров, девять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В Первоуральске в СНТ № 7 загорелась стена в подвальном помещении садового дома. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Мужчина получил термический ожог и был госпитализирован. Огонь удалось потушить до прибытия пожарно спасательных подразделений, владелец справился с ним с помощью первичных средств. Причину устанавливают дознаватели МЧС России.
В Екатеринбурге на улице Куйбышева произошло возгорание мусора в шахте лифта на первом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Жители ликвидировали огонь самостоятельно до приезда спасателей.
В селе Горный Щит на улице Первая огонь повредил перекрытия и внешнюю отделку стен частного дома. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. С возгоранием справились за 35 минут, на месте работали 12 огнеборцев и три единицы техники.
По данным МЧС России по Свердловской области, в 8% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Еще 8% возгораний произошли из за короткого замыкания электрооборудования. Мероприятие для возрастной категории 18+
