Двое мальчиков погибли под снегом на склоне горы в Шалинском районе





– говорится в сообщении СК. «В ходе расследования выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном открытом участке местности, где произошёл сход снежной массы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье, 15 февраля, в Шалинском районе Свердловской области на горе Сокольная возле села Сылва погибли двое мальчиков 8 и 9 лет. Их завалило снегом, когда они катались на склоне на «бублике», и выбраться самостоятельно они не смогли.Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, к тому моменту, когда их нашли, было уже поздно. На место вызвали бригаду скорой помощи, но помочь прибывшие медики уже не смогли.По данным прокуратуры, восьмилетний мальчик приехал в Сылву из Екатеринбурга на выходные к бабушке, а его девятилетний друг – из соседнего посёлка Шаля. Когда дети не вернулись в обговорённое время, бабушка одного из мальчиков забила тревогу и пошла их искать. Найти их помог сосед, заметивший тюбинг возле горки. Вскоре в снегу нашли и самих детей.По факту трагедии следственным отделом по Первоуральску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).Мероприятие для возрастной категории 18+