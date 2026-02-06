Жители Екатеринбурга тратят на весенних распродажах в среднем 21 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Большинство жителей Екатеринбурга участвуют в весенних распродажах и рассматривают их как часть подготовки к теплому сезону. По данным исследования Авито Товаров и Авито Рекламы, 86% опрошенных принимают участие в сезонных акциях, а средние расходы достигают около 21 тысяч рублей.Каждый четвертый респондент, 28%, регулярно следит за весенними скидками и не пропускает их. Еще 23% подключаются к акциям время от времени, а 34% совершают покупки только при действительно выгодных предложениях. Наиболее активно в распродажах участвуют горожане в возрасте от 25 до 44 лет. Реже всего к сезонному шопингу обращаются мужчины и жители старше 65 лет.Чаще всего весной покупают одежду и обувь. Летние вещи, футболки, платья, сарафаны и шорты выбирают 49% опрошенных, столько же приобретают легкие ветровки и джинсовые куртки. Демисезонная обувь интересует 45%, летняя обувь 37%. Женщины чаще покупают товары для дома, косметику и детские вещи, мужчины обращают внимание на гаджеты для отдыха и спортивные товары. Молодежь активнее других выбирает аксессуары, включая солнцезащитные очки, панамы и пляжные сумки.При выборе товаров 67% ориентируются прежде всего на размер скидки. Для 32% важны отзывы и рекомендации, 31% оценивают рациональность покупки. Эмоциональный фактор играет роль для 19% опрошенных, чаще всего для молодежи 18–24 лет.Более половины опрошенных стараются уложиться в бюджет до 15 000 рублей, 22% ограничиваются суммой до 5 000 рублей. Четверть готовы потратить от 15 000 до 30 000 рублей, а 19% закладывают более высокий бюджет. Мероприятие для возрастной категории 18+