«Сысертский» мусорный полигон могут построить в Белоярском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мусорный полигон для отходов из Екатеринбурга, который собирались построить в Сысертском районе, может появиться в Белоярском районе.
В Свердловской области утвердили новую программу по обращению с отходами до 2030 года, в которой вместо проекта «Екатеринбург-Юг» появился «Екатеринбург-Восток». На это обратило внимание издание «Сигнал Урал».
Согласно постановлению, белоярский мусоросортировочный комплекс будет ежегодно обрабатывать 700 тысяч тонн отходов. Запустить его планируется поэтапно в 2026–2028 годах. Однако место, где его построят, ещё не утвердили. Предположительно, участок выберут в Белоярском районе.
Ранее сообщалось, что власти Белоярского муниципального округа вывели из статуса «земли сельскохозяйственного назначения» более 350 гектаров, установив им новый – «зона специального назначения».
Напомним, в июне 2025 года Денис Паслер отменил строительство Сысертского мусорного полигона.
