Памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге очистили от следов вандализма
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
Памятник братьям Люмьер возле киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге очистили от следов вандализма.
На очистку от красной краски потребовалось три с половиной дня, сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Напомним, вандалом оказалась 54-летняя женщина со странным поведением, известная среди исследователей уличной культуры уральской столицы.
Свой поступок автор выходки объяснила тем, что братья Люмьер якобы поддерживали фашизм.
«По ущербу ей повезло: если бы вместе с краской облезло бы покрытие, памятник пришлось бы отливать заново»,
– отметил канал.
