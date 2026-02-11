Возрастное ограничение 18+
Шорт-трекистка из Новоуральска прошла в четвертьфинал на Олимпиаде
Фото: Союза конькобежцев России
Алёна Крылова из Новоуральска прошла в четвертьфинал Олимпийских игр на дистанции 1000 метров в шорт-треке. Следующий этап соревнований состоится 16 февраля. В предварительном забеге спортсменка заняла третье место, уступив соперницам из Нидерландов и Китая, и показала результат 1 минута 28,495 секунды.
Ранее Крылова не смогла продолжить борьбу на дистанции 500 метров после падения в одном из квалификационных забегов. Она зацепилась коньком за спортсменку из Польши Наталию Малишевскую и заняла 30-е место.
Алёна Крылова является единственной уроженкой Свердловской области в составе российской команды на Олимпиаде-2026, при этом все российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Среди участников из региона также представлен уроженец Екатеринбурга Владимир Семирунний, чемпион России, который с 2024 года выступает под флагом Польши. Мероприятие для возрастной категории 18+
