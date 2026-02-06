Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска





— говорит Крылова. «На выборах сейчас победить невозможно — вся поляна зачищена. Меня постоянно упрекают, что я только власть критикую, и предлагают что-то сделать самой — вот я решила попробовать, хотя, если честно, мне ссыкотно. Я не ожидала, что я выиграю конкурс. Но я готова! Несмотря на то, что у меня двое грудничков — возрастом 1 год и 2 года. Всю зарплату буду отдавать на няню. Мне хочется как-то оживить жизнь города, раз настоящей политикой сейчас нельзя заниматься. Парк новой культуры — это крупное учреждение в одном из крупнейших промышленных городов Свердловской области, в его состав входят зоопарк, парк аттракционов с чёртовым колесом, он находится в центре города и имеет большой лесной массив, в котором, помимо зоопарка, много диких птиц и белок»,





. — заявила Крылова «Есть вопросы по благоустройству — о том, куда дели 90 млн рублей, почему изуродовали входную группу, детская спортивная площадка по пояс в снегу. Конкурс недавно без меня объявили на уборку снега дворниками, и там супер-условия сделали, как будто под конкретного подрядчика. А снега, напомню, по колено. А ещё парк закрыт с одной стороны — там нет выхода, из-за чего работникам инфекционной больницы и полиции приходится обходить этот огромный парк, хотя раньше был сквозной проход»,





— поделилась Крылова. «Надо ещё собрать важные документы — особенно декларацию на всех членов семьи, муж у меня бизнесмен, плюс все доходы по детям, а у нас даже ИНН не оформлено у них. Думаю, мы это сделаем за два дня, и где-нибудь в понедельник-вторник я уже рассчитываю выйти на работу — начать смотреть штатное расписание, которое вдруг сокращено. Животные в зоопарке, , насколько я знаю, умерли — леса и волк. Моя самая главная задача — сохранить то, что было сделано до меня многими поколениями. А потом уже внести оживление»,





— заявила Наталья Крылова. «Со своей стороны неэтично будет, если я буду продолжать критиковать главу города и его команду. Я временно беру паузу. Я ведь ещё могу подставить своих сотрудников и создать проблемы коллегам по коллективу. Радикально оппозиционная политическая деятельность сейчас может привести к сокращению финансирования парка, а это скажется на питании и содержании животных»,

Главная аллея «Парка новой культуры». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

