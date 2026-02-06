Возрастное ограничение 18+

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она

20.49 Среда, 11 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из трёх претендентов на должность первоуральского муниципального учреждения «Парк новой культуры» заявка Натальи Крыловой оказалась самой лучшей, решение конкурсной комиссии под председательством замглавы Первоуральска Ольги Березиной было подписано сегодня (есть в распоряжении
).

Сама Наталья Крылова в разговоре с Вечерними ведомостями сказала, что не ожидала своей победы на конкурсе.

«На выборах сейчас победить невозможно — вся поляна зачищена. Меня постоянно упрекают, что я только власть критикую, и предлагают что-то сделать самой — вот я решила попробовать, хотя, если честно, мне ссыкотно. Я не ожидала, что я выиграю конкурс. Но я готова! Несмотря на то, что у меня двое грудничков — возрастом 1 год и 2 года. Всю зарплату буду отдавать на няню. Мне хочется как-то оживить жизнь города, раз настоящей политикой сейчас нельзя заниматься. Парк новой культуры — это крупное учреждение в одном из крупнейших промышленных городов Свердловской области, в его состав входят зоопарк, парк аттракционов с чёртовым колесом, он находится в центре города и имеет большой лесной массив, в котором, помимо зоопарка, много диких птиц и белок»,

— говорит Крылова.


На вопрос о первых планируемых мерах во главе парка Крылова ответила, что намерена разобраться с бюджетными расходами:

«Есть вопросы по благоустройству — о том, куда дели 90 млн рублей, почему изуродовали входную группу, детская спортивная площадка по пояс в снегу. Конкурс недавно без меня объявили на уборку снега дворниками, и там супер-условия сделали, как будто под конкретного подрядчика. А снега, напомню, по колено. А ещё парк закрыт с одной стороны — там нет выхода, из-за чего работникам инфекционной больницы и полиции приходится обходить этот огромный парк, хотя раньше был сквозной проход»,

— заявила Крылова
.


По словам Крыловой, чтобы её утвердили в должности, после победы в конкурсе ей ещё нужно донести документы.

«Надо ещё собрать важные документы — особенно декларацию на всех членов семьи, муж у меня бизнесмен, плюс все доходы по детям, а у нас даже ИНН не оформлено у них. Думаю, мы это сделаем за два дня, и где-нибудь в понедельник-вторник я уже рассчитываю выйти на работу — начать смотреть штатное расписание, которое вдруг сокращено. Животные в зоопарке, , насколько я знаю, умерли — леса и волк. Моя самая главная задача — сохранить то, что было сделано до меня многими поколениями. А потом уже внести оживление»,

— поделилась Крылова.


Наталья Крылова в 2016—2021 годах была депутатом гордумы Асбеста от КПРФ, причём в первые годы её команда имела большинство в городском парламенте. После перехода части коммунистов на сторону «Единой России» и лишения мандатов через суд других депутатов от КПРФ единороссам удалось вернуть контроль над думой. В 2021 году Крылова баллотировалась в Госдуму, но проиграла в своём одномандатном округе единороссу Максиму Иванову. Последовательно критиковала федеральное правительство и губернатора Евгения Куйвашева, а после переезда в Первоуральск — власти этого города.

Сейчас Крылова сказала Вечерним ведомостям, что воздержится от критики руководства города (учредителем ПМКУК «Парк новой культуры» является администрация Первоуральска — прим. ред.).

«Со своей стороны неэтично будет, если я буду продолжать критиковать главу города и его команду. Я временно беру паузу. Я ведь ещё могу подставить своих сотрудников и создать проблемы коллегам по коллективу. Радикально оппозиционная политическая деятельность сейчас может привести к сокращению финансирования парка, а это скажется на питании и содержании животных»,

— заявила Наталья Крылова.


ПМКУК Парк новой культуры — весьма крупное для Первоуральска учреждение. В 2023 году (последние опубликованные данные есть за этот период) его бюджет составил более 21 миллиона рублей. За последний год директор парка менялся несколько раз, с 29 января 2026 года в статусе и.о. парком руководит Мария Буслова.


Главная аллея «Парка новой культуры». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
