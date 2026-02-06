Возрастное ограничение 18+
Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из трёх претендентов на должность первоуральского муниципального учреждения «Парк новой культуры» заявка Натальи Крыловой оказалась самой лучшей, решение конкурсной комиссии под председательством замглавы Первоуральска Ольги Березиной было подписано сегодня (есть в распоряжении ).
Наталья Крылова в 2016—2021 годах была депутатом гордумы Асбеста от КПРФ, причём в первые годы её команда имела большинство в городском парламенте. После перехода части коммунистов на сторону «Единой России» и лишения мандатов через суд других депутатов от КПРФ единороссам удалось вернуть контроль над думой. В 2021 году Крылова баллотировалась в Госдуму, но проиграла в своём одномандатном округе единороссу Максиму Иванову. Последовательно критиковала федеральное правительство и губернатора Евгения Куйвашева, а после переезда в Первоуральск — власти этого города.
Сейчас Крылова сказала Вечерним ведомостям, что воздержится от критики руководства города (учредителем ПМКУК «Парк новой культуры» является администрация Первоуральска — прим. ред.).
ПМКУК Парк новой культуры — весьма крупное для Первоуральска учреждение. В 2023 году (последние опубликованные данные есть за этот период) его бюджет составил более 21 миллиона рублей. За последний год директор парка менялся несколько раз, с 29 января 2026 года в статусе и.о. парком руководит Мария Буслова.
Наталья Крылова в 2016—2021 годах была депутатом гордумы Асбеста от КПРФ, причём в первые годы её команда имела большинство в городском парламенте. После перехода части коммунистов на сторону «Единой России» и лишения мандатов через суд других депутатов от КПРФ единороссам удалось вернуть контроль над думой. В 2021 году Крылова баллотировалась в Госдуму, но проиграла в своём одномандатном округе единороссу Максиму Иванову. Последовательно критиковала федеральное правительство и губернатора Евгения Куйвашева, а после переезда в Первоуральск — власти этого города.
Сейчас Крылова сказала Вечерним ведомостям, что воздержится от критики руководства города (учредителем ПМКУК «Парк новой культуры» является администрация Первоуральска — прим. ред.).
«Со своей стороны неэтично будет, если я буду продолжать критиковать главу города и его команду. Я временно беру паузу. Я ведь ещё могу подставить своих сотрудников и создать проблемы коллегам по коллективу. Радикально оппозиционная политическая деятельность сейчас может привести к сокращению финансирования парка, а это скажется на питании и содержании животных»,
— заявила Наталья Крылова.
ПМКУК Парк новой культуры — весьма крупное для Первоуральска учреждение. В 2023 году (последние опубликованные данные есть за этот период) его бюджет составил более 21 миллиона рублей. За последний год директор парка менялся несколько раз, с 29 января 2026 года в статусе и.о. парком руководит Мария Буслова.
Главная аллея «Парка новой культуры». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
